Инженерные изыскания для проектирования и строительства

Основным документом, на основании которого осуществляется процесс инженерных изысканий, является технический отчет. Это комплекс сведений о пределах и целях исследований, для проведения которых и необходимы инженерные изыскания. В техническом отчете представлены данные о территории, геологическом строении, климатических условиях, уровне грунтовых вод, наличии опасных и вредных веществ, расположенных на территории будущего строительства, границах использования территории и определении территориального зонирования.

Технические аспекты

Инженерные исследования, которые проводит компания geoda.ru, позволяют получить данные, которые отражают качество и эксплуатационные характеристики проектируемого объекта. Сюда относится:

теплотехнический расчет, который позволит подобрать оптимальную схему отопительной системы;

расчет несущей способности фундамента и основы конструкции здания;

разработки для проектирования и строительства фундаментов;

инженерно-геологические изыскания, основная цель которых — поиск и изучение форм залегания грунтовых масс, определение реальных глубин их залеганий;

гидрогеологические изысканиями, цель которых изучение инженерно геологических особенностей и опасных факторов — уровня грунтовых, напорных, подземных вод, гидрохимического состава, уровня водоносных горизонтов и т.д.;

историко-архитектурные и ландшафтные исследования, которые выполняются при планировке и проектировании строений.

Исследование экологии является основным и наиболее важным разделом изыскании, благодаря которому устанавливаются основные факторы, влияющие на экологическую обстановку в районе строительства, а также на здоровье и жизни людей. В ходе данного исследования определяются конкретные и естественные угрозы, характерная архитектура и типы рельефа в районе, на котором ведется строительство. Важным результатом изучения экологии является разработка мероприятий по защите и охране окружающей среды.

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