Иордания встречает российское кино

В Аммане пройдет Russian Film Festival: в программе – семейные комедии о проблеме отцов и детей и приключенческий мультфильм.​​​​​​​​​​​​



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27 июля Российский центр науки и культуры в Аммане распахнет двери для всех поклонников доброго семейного кино. В течение трех дней будут показаны российские фильмы в рамках Russian Film Festival. Мероприятие организовано компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Аммане. Russian Film Festival пройдет в Иордании уже второй год подряд.

Семейные ценности, отношения детей и родителей – одни из ключевых тем кино в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), поэтому в программу фестиваля российского кино включены фильмы, поднимающие эти вопросы. Так, иорданские зрители увидят комедию «Родители строгого режима» про то, как родители «перевоспитывают» своего сына – мэра города; комедию «Завтрак у папы» об истории самовлюбленного бизнесмена-холостяка, в жизни которого внезапно появляется 10-летняя дочь; фантастическую комедию «Призрак» про дружбу призрака погибшего авиаконструктора и школьника.

Традиционно Russian Film Festival представляет на зарубежных показах мультфильмы, демонстрируя качество и оригинальность сюжетов российской анимации. Иордания не станет исключением: в Аммане зрители увидят полнометражный мультфильм «Три богатыря и Конь на троне»: эта забавная история из популярного анимационного цикла про трех богатырей. Фильм про приключения говорящего коня Юлия вошел в ТОП-10 самых кассовых фильмов в российском прокате по итогам 2022 года. Российскую анимацию высоко оценивают на Ближнем Востоке; по словам экспертов медиаиндустрии региона, ее преимущество в том, что она продвигает традиционные семейные ценности и несет воспитательную функцию.

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