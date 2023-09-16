19-20 октября 2023 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ пройдет 3-я Всероссийская ИОТ-конференция - специализированное мероприятие для российских вузов, которые планируют или уже внедряют в учебный процесс возможности индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) для студентов. ИОТ-конференция — одно из трёх ключевых ежегодных мероприятий Десятилетия науки и технологий в России в треке «Проектирование будущего».

В этом году на конференции будет рассмотрен спектр тем, связанных с реализацией государственных задач в сфере обеспечения страны квалифицированными и высокомотивированными кадрами. Эксперты планируют обсудить, каким образом коррелирует тренд на массовую индивидуализацию образования, студентоцентричность и текущая госповестка с конкретными задачами импортозамещения, научных разработок и обеспечения производства.

Мероприятие ориентировано на ректоров и проректоров по учебной деятельности, цифровизации, руководителей подразделений методологии образовательного процесса и широкий круг практиков высшего образования. В связи с высокой актуальностью повестки мы планируем, что в стартовых пленарных дискуссиях, помимо университетского сообщества, примут участие студенты и аспиранты РАНХиГС и других ведущих вузов страны.

12 сентября оргкомитет ИОТ-конференции обнародовал драфт программы мероприятия на сайте иот-конференция.рф. Среди важных дискуссий первого дня - пленарные сессии «Система высшего образования постболонского периода: вызовы и возможности» и «Университет: на стыке интересов студентов и приоритетов госполитики».

Участники обсудят границы и горизонты трансформации высшей школы. В 2023-м году начался масштабный пилотный проект по переустройству системы высшего образования. От классического специалитета и двухуровневой системы по европейскому образцу мы движемся к гибкой и многовариантной системе устройства высшего образования. В такой системе университет становится центром сосредоточения интересов и потребностей экономики, индустрии и рынка, системы присвоения квалификаций. Растет разнообразие форм, продолжительности и дизайна образовательных программ. Обсудим, как разворачиваются пилотные проекты по новой системе высшего образования, какие возможности открываются перед университетами, какие затруднения придётся преодолеть на пути становления постболонской системы.

Также будут рассмотрены вопросы баланса интересов и образовательных целей студентов и актуальных потребностей экономики, публичной политики и государственных инициатив. Обсудим, какую роль университет может играть в трансляции потребностей общества и государства, способствовать образовательному и карьерному целеполаганию обучающихся. Подискутируем на тему, как обеспечить вовлеченность студентов в развитие прорывных и приоритетных направлений государственной политики в области науки и технологий. В программе – заседание «Ректорского клуба» на тему «Индивидуализация и студентосбережение» (модераторы Алексей Комиссаров и Евгений Сженов). Это дискуссия о взаимовлиянии внедрения массовой индивидуализации и студентосбережения.

20 октября запланирован «Открытый разговор» с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Дарьей Кирьяновой и представителями технологических партнёров. На встрече представители руководства университетов обсудят, как выстраивается взаимодействие университетов с технологическими партнерами, как организована проектная деятельность студентов в этом партнерстве, как эта деятельность работает на решение задачи построения технологического суверенитета России, повышения востребованности выпускников университетов и их компетентностный профиль.

Директор ИОТ-конференции Ирина Гордина рассказала, что важной темой конференции будет обсуждение, как сотрудничают сегодня университеты и как они решают задачу индивидуализации и в то же время обеспечения государства необходимыми специалистами: «Важной темой сегодня становится воспитательная функция университетов, причем это бесшовный переход из школы в вуз. Мы начинаем говорить не только о том, чтобы студент приходил хорошо подготовленным, но он должен быть еще и грамотным в сфере коммуникаций гражданином, понимающим повестку государства».

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