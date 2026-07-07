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Регионы России

ИОТ-университет провел в НГУ проектную сессию по образовательной модели

By: T5

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Фото: пресс-служба Университета

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ИОТ-университет провел в НГУ проектную сессию по образовательной модели

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ИОТ-университет завершил в Новосибирском государственном университете проектную сессию, где команда университета проектировала образовательную модель, созвучную логике развития вуза.

«Принцип устройства образования в НГУ уникален: студент здесь учится не по учебнику, а рядом с действующим ученым, участвуя в реальном исследовании. Наша задача — дать этому работать в новом времени. Мы проектируем модель, которая сохранит эту связку и откроет ее новым поколениям — тем, кто будет не только открывать, но и создавать» — отметил заместитель генерального директора ИОТ-университета по образовательным продуктам Виталий Алещенко.

Участники сформулировали вызовы и спроектировали элементы модели, которые способны обеспечить результат и при этом не дать потерять то, что определяет «генетический код» НГУ.

«Для управления академической политикой переход от фиксации правил к проектированию будущего — профессиональный вызов, который я с удовольствием приняла. Три дня сессии позволили погрузиться в проработку нелинейных образовательных траекторий, взаимозачёта модулей и признания квалификаций, полученных вне стен университета. Ранее эти процедуры нередко воспринимались как барьер. Теперь же появилась целостная картина того, как администрирование может быть процессом, ускоряющим развитие» — подчеркнула начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова.

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