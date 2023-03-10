IP-весна в Красноярске: предпринимателям рассказали, как вывести креативный продукт на рынок

В Красноярске завершился мобильный инновационный мини-кластер IPCamp. Ведущие эксперты в сфере интеллектуальной собственности и креативных индустрий рассказали о стратегиях выбора правовой охраны продукта, способах защиты и правилах поведения в судебном процессе. Организаторами выступили Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и компания LegalPics.

В Красноярском крае в творческих отраслях занято более 19 000 представителей малого и среднего бизнеса, функционирует 11 500 организаций. У многих предпринимателей Сибири на повестке дня стоит создание цифровых платформ и сервисов. Так, участница IPCamp, дизайнер аксессуаров Мария Михалева работает над проектом «Инновационная коллекция для Автоледи Total look Autolady star». Мария создает уникальную коллекцию одежды и аксессуаров для женщин, которые проводят много времени за рулем автомобиля. Наряду с образами для автоледи, разрабатывается также мобильное приложение Autolady star с обширным функционалом, кастомизированное именно для женщины-водителя.

«В планах развития нашего приложения — добавление функции 2D-примерки товаров, чата для поддержки пользователей, раздел с лайфхаками для автоледи, где будут прописаны простым языком правила дорожного движения и даны полезные советы от подписчиков. Для меня были крайне интересны лекции по защите прав авторов. Мне важно знать, как обезопасить свой новый проект от плагиата. Я уже связалась с одним из спикеров, и по приезде в Новосибирск мы подумаем, что необходимо сделать для защиты моих авторских прав».

Узнав основные запросы слушателей, лекторы IPCamp рассказали участникам кластера, как необходимо выбирать режим правовой охраны для креативных продуктов. Преподаватель Digital IP и Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Георгий Контридзе отметил, что российское законодательство допускает охрану авторским правом, патентным правом, регистрировать объекты как средства индивидуализации, а также выбирать режим коммерческой тайны для ноу-хау. Многие из креативных объектов, прежде чем стать таковыми, необходимо зарегистрировать в соответствующем госоргане. Это правило относится к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, а также к средствам индивидуализации. Обратная ситуация происходит с объектами авторского права. На них права возникают с момента создания произведения, например написания стихотворения или сочинения музыки. Законодатель говорит, что такие объекты не требуют регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Однако для отстаивания своих прав в суде нужно подтверждать свое авторство, и для этого нужно своевременно депонировать произведение и желательно на разных стадиях его создания.

У правообладателей также есть возможность усилить охрану путем совмещения охранных режимов, рассказала руководитель направления «Интеллектуальная собственность» ЦИС «Сколково» Дженнет Абдураимова. «Например, произведение дизайна, охраняемое изначально авторским правом, можно дополнительно защитить и в качестве промышленного образца по нормам патентного права. Когда к претензии прикреплен патент, выданный госорганом, то потенциальные нарушители зачастую по-другому реагируют», — заключила эксперт.

Когда режим правовой охраны выбран, необходимо зафиксировать права. Такой подход позволит избежать рисков нарушения чужих интеллектуальных прав, а также даст возможность запрещать использовать творческий результат без согласия правообладателя, отметила старший аналитик патентно-аналитического отдела компании «Онлайн Патент» Анна Чернецова. Наряду с этим регистрация или фиксация прав может принести дополнительную прибыль, например, за счет продажи лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Также эксперт рассказала, что делать в случае получения претензии о нарушении исключительных прав. «Реагировать на претензию можно только в том случае, если она оформлена и отправлена надлежащим образом. На практике чаще всего используется письменная форма такого документа, отправленного нарушителю по почте заказным письмом». Если же все правила направления претензии соблюдены, то следующий этап — судебный процесс, результат которого зависит от доказательной базы каждой из сторон.

Что касается авторских прав на произведения науки, литературы, искусства, то здесь для дополнительной защиты можно задепонировать результат творческой деятельности. Ранее, в качестве альтернативы, авторы направляли сами себе заказные письма с рукописью, однако с появлением онлайн-сервисов ситуация значительно упростилась. Появились цифровые инструменты фиксации прав авторов, благодаря которым задепонировать объекты можно не выходя из дома, отметила руководитель проектов Ассоциации IPChain Владислава Корнева. Спикер рассказала о платформе n`RIS, где можно задепонировать любой объект интеллектуальной собственности и тем самым зафиксировать временной приоритет авторского права до обнародования созданных произведений. Если кто-то попытается оспорить право автора, свидетельство о депонировании поможет автору защитить его права.

Если все же спор дошел до суда, то и здесь важно придерживаться определенных правил поведения. Это касается как истца, так и ответчика, которым важно грамотно доказать свою позицию. При этом истец подсознательно рассматривается судом как агрессор, а оппонент — как требующий защиты, заметила генеральный директор IPCodex Наталья Полианчик. «Судья — человек, взыскивающий денежные средства или даже изымающий продукт, который ответчик коммерциализирует. А для истца компенсация — это всегда экстра-прибыль, не запланированная в бюджете. Именно поэтому истцы должны быть готовы, что ответчик будет яростно сопротивляться, а суд — тщательно взвешивать все за и против. Позиция заявителя должна быть железной, доказательства — неопровержимыми, чтобы подсознательное восприятие ответчика как требующего защиты не сыграло свою роль», — резюмировала эксперт.

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