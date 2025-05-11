Иракли представил песню в память о своих дедушках

В преддверии Дня Победы Иракли записал трогательное личное посвящение: песню в память о своих дедушках.

«Дедам» – это рок-трибьют участникам Великой Отечественной войны, рассказанный через печальную историю семьи артиста.

«Война забрала трех моих дедов, двое погибли в Сталинграде, один – в Керчи. Конечно, к 80-летию Победы я, как музыкант, захотел почтить их память новой работой. Вспомнить песней своих павших дедов, которые отдали жизни за всех нас», – сообщил исполнитель.

Для обложки релиза Иракли использовал архивную фотографию: на ней его дедушка в компании сослуживцев. Такой, каким его и знает артист – «моложе меня…». Также певец призвал и слушателей вспомнить своих родных: Иракли запустил акцию, в рамках которой он собрал фотографии времен Войны от всех желающих. С помощью нейросетей артист «оживил» запечатленных на них людей и собрал изображения в видео-клип, который вышел 9 мая.