ИРИ и Российский научный фонд объявили о сотрудничестве

Институт развития интернета провел встречу продюсеров контента, молодых ученых и представителей Российского научного фонда (РНФ). РНФ станет партнером ИРИ в части научной экспертизы и подбора ученых-консультантов для поддерживаемых проектов. Цель мероприятия – способствовать разработке контента о российской науке, технологиях, молодых ученых.



«Мы провели первый подобный воркшоп еще летом, получили ряд идей проектов о науке и выбрали около десятка вариантов, которые показались нам перспективными. Творческие команды представили их в рамках нашего питчинга на конгрессе молодых ученых и получили обратную связь от научного сообщества для доработки. В рамках Десятилетия науки и технологий мы хотим наладить системную коммуникацию между отраслями для создания нескучного, яркого контента о науке – документального и игрового, для разных сегментов аудитории: для школьников, стоящих перед выбором профориентации, их родителей, студентов первых курсов и самих молодых ученых. Для системных взаимоотношений и регулярного обмена опытом между сообществами нам необходим партнер, обладающий экспертизой в научном поле, поэтому мы рады возможностям сотрудничества с РНФ», рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.



«Российский научный фонд продолжает работу в медиапространстве и знакомит общественность с замечательными учёными - грантополучателями Фонда, их яркими идеями и результатами. Вместе с Институтом развития интернета в рамках такого масштабного начинания как Десятилетие науки и технологий мы успешно продвинемся в этом направлении и сможем сделать науку понятнее и ближе каждому», подчеркнул заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.



Ученые рассказали о своих разработках авторам контента и ответили на их вопросы. Полина Рудаковская, кандидат химических наук, научный сотрудник Сколковского института науки и технологий рассказала о разработке, которая поможет выявлять раковые опухоли и другие объекты во время УЗИ. Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Ананьев поделился данными об исследованиях в области термоядерной энергетики. Кандидат исторических наук, руководитель Центра палеоискусства Института археологии РАН Елена Леванова рассказала о современных методах оцифровки известных памятников наскального искусства России – петроглифов. Елена и ее команда Института археологии РАН создают единую виртуальную базу таких объектов для изучения и сохранения.

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