ИРИ поддержит 40 дебютных проектов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги третьего конкурса на создание дебютных работ – короткометражных художественных, документальных и анимационных проектов, а также пилотов сериалов. Общая сумма поддержки составит более 100 миллионов рублей.

В конкурсе участвовали студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих (креативных) индустрий, связанных с современными медиа и производством цифрового контента.

Дебют – первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов.

«Нам важно системно поддерживать талантливых людей, которые только начинают свой путь в профессии. Конкурс ИРИ дает им возможность проявить себя и быть замеченными продюсерами, которые постоянно в поиске новых авторов. Наши дебютанты получают премии и фестивальные награды, работают над большими проектами, развиваются как режиссеры, сценаристы, операторы, и именно они будут формировать отечественную киноиндустрию в будущем. На этот раз поддержку ИРИ получат рекордные 40 проектов – это больше, чем за два предыдущих отбора. Истории разные, но одна из главных тем – отношения с близкими и семья», – рассказала исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

До конкурса было допущено 163 из 177 поданных проектов, в финал вышло 46 участников. Победителями по результатам очной защиты стали 40 проектов – 29 игровых, 10 документальных и один анимационный.

Среди художественных работ – короткометражные фильмы «Солнце упало и покатилось» о матери, в одиночку растящей ребёнка-инвалида, «Клетка для соловья» о стремлении к мечте, «День манги» про то, как важно ценить близких, «Танцуй, Стас» – история парня с синдромом Дауна, который нашел себя в танцах, «Своя тарелка» о семейных ценностях, «Племянник киллера» на тему отцов и детей, «Имитация» об опасности замены реального мира виртуальным, проект «Порог войны» об оккупации в период Великой Отечественной войны, пилот игрового сериала о волонтерах «Нам не платят», пилот комедийного скринлайф-сериала «Вибрируй выше!» – история молодой женщины, пытающейся спасти отношения с помощью онлайн-курсов, и другие работы. Поддержку также получит пилот анимационного сериала о дружбе и взаимопонимании «Очень неудобный крокодил».

В числе документальных работ – черно-белый фильм «Про любовь» о воронежской артели резчиков по дереву, короткометражка о донорстве «Тонкая грань», история про землетрясение в столице Узбекистана в 1960-е годы «Ташкентская роща», проекты «Кода» о группе старшеклассников, мечтающих стать рок-звездами, «Донецк. Дом творчества» о судьбе Донецкого областного дома детского и другие работы.