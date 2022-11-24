ИРИ станет генеральным партнером фестиваля российского контента «ORIGINAL+»

2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» пройдет 14–15 марта 2023 года в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA. Один из дней фестиваля будет посвящен российскому контенту крупнейших стриминговых платформ – состоятся предпремьерные показы фильмов и сериалов, которые выйдут на российских онлайн-площадках в 2023 году. Институт развития интернета станет генеральным партнером этого смотра.





Во второй день – впервые на фестивале – пройдут показы зарубежных проектов, которые впоследствии выйдут на российских платформах.

«Я возглавил жюри первого фестиваля в этом году. Нам с коллегами было сложно выбрать победителя: представленные онлайн-площадками сериалы разные по жанру, истории, но все – высокого качества. Это ожидаемо, с учетом высокой конкуренции за зрителя на цифровом рынке и профессионального уровня продюсеров, развивающих стриминги в России. С интересом ждем конкурсную программу следующего года», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Организатор фестиваля – компания МИДЭКСПО, соорганизатор – «Российская газета». Программным директором смотра выступает журналист, писатель, продюсер Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока изданий «Российская газета» и «Неделя».

Проекты будут оцениваться в 11 номинациях: самый ожидаемый проект, оригинальный сериал (фильм), оригинальное режиссерское видение, оригинальный актер, оригинальная актриса, оригинальная музыка, оригинальный сценарий, самая оригинальная коллаборация, самый оригинальный эксперимент с контентом, спецприз от «Российской газеты» и впервые – спецприз от Жюри блогеров. Также на фестивале пройдут круглые столы с актерами, режиссерами, продюсерами сериалов и фильмов, участвующих в конкурсе.

Награждение лауреатов «ORIGINAL+» состоится 15 марта 2023 года по итогам голосования жюри.

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