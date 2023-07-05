Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запускает новый конкурс по направлению «Контент в блогосфере».

Прием заявок будет проходить с 3 июля по 3 августа 2023 года. Очная защита финалистов и принятие решения о выборе победителей запланированы на октябрь, а сами проекты должны выйти не позднее конца мая 2024 года.

Среди условий конкурса – реализация проектов совместно с популярными блогерами, у которых не менее 5 тыс. подписчиков или размещение в сообществах, насчитывающих от 10 тыс. подписчиков. В рамках данного отбора не будут приниматься заявки на создание короткометражных и полнометражных фильмов, а также художественных, документальных и анимационных сериалов. Ограничение не распространяется на серии видеороликов.

«В рамках данного конкурса мы ждем проекты на «злобу дня», на актуальные для аудитории – в том числе молодой – темы, которые будут создаваться совместно с популярными блогерами или размещаться в пабликах со своей живой аудиторией. С точки зрения сроков производства это отбор для «быстрого» контента, что не исключает стандартных требований ИРИ к качеству продукта», – рассказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Авторы проектов, вышедших в финал, представят свои идеи очно членам Продюсерского совета АНО «ИРИ» осенью этого года.

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