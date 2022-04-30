Ирина Хакамада, Ляйсан Утяшева, Владислав Лисовец вручили награды номинанткам премии «Грани личного бренда»

23 и 24 апреля 2022 года в Петровском Парке Конгресс Отеля, (ex. отель Хаятт) прошел ежегодный форум «Грани личного бренда», посвященный развитию и продвижению бизнес-леди, строящих карьеру и совершенствующихся в разных направлениях. Женщины приехали с разных стран, чтобы послушать выступления спикеров. При этом каждая могла быть как вольным слушателем, так и номинанткой в определенном сегменте. По окончании форума прошла церемония награждения — премия, победительницами стали: Ольга Изранова, основатель и генеральный директор компании «Моторные технологии» (г. Пенза) и Седа Каспарова, основатель «Школы речевого имиджа и дизайна голоса» (г. Москва).

Жюри и победительницы премии «Грани личного бренда»

В течение двух дней 17 спикеров по очереди выходили на сцену для того, чтобы ответить на самые часто задаваемые вопросы.

Ксения Собчак на форуме «Грани личного бренда»

Ксения Собчак поделилась секретами успеха в любом деле: «Самое важное — это коммуникация. Нужно обязательно показать своему работодателю заинтересованность — если ему нужен тренер, посоветовать хорошего тренера, и тогда лояльность к вам увеличится. Будьте вовлечены в бизнес другого человека».

Ирина Хакамада и Ольга Изранова, победительница премии по итогам голосования жюри

Ирина Хакамада посоветовала добавить творчества, отметив, что эмоции и увлечения сближают не только друзей, но и компаньонов: «Музыка лучший проводник для человека. Не рок, конечно, но поп, например, Пугачева, подойдет отлично!».

Аннета Орлова порекомендовала учиться стрессоустойчивости и умению владеть эмоциями: «Поддерживайте в себе не агрессию или чрезмерную чувствительность, а спокойную твердость».

Игорь Рыбаков на форуме «Грани личного бренда»

А известный бизнесмен Игорь Рыбаков воодушевил всех присутствующих дам своим ответом на вопрос «Какой должна быть женщина?», сказав, что женщина никому ничего не должна.

Ляйсан Утяшева на форуме «Грани личного бренда»

Влад Лисовец и Седа Каспарова, победительница преммии по итогам голосования онлайн

В премии «Главные женщины 2021» приняли участие более 200 номинанток из разных стран. 24 апреля, в финале форума состоялось торжественное награждение, где были выбраны победительницы в 17 номинациях из разных сфер бизнеса: красота, инвестиции, СМИ, психология, медицина, наука, производство, технологии, дизайн, архитектура и др. Ирина Хакамада, Ляйсан Утяшева, Владислав Лисовец, Анетта Орлова лично вручили награды их законным владельцам. Почетные места в составе жюри также заняли Кристина Баленко (совладелец российской мебельной компании BTS) и Александра Пасенюк (высококвалифицированный психолог, врач).

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