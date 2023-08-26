Ирина Купченко, Алексей Учитель, Игорь Бутман приняли участие в открытии кинофестиваля «Будем жить»

В Москве в кинотеатре-шатре на Поклонке 24 августа состоялась церемония открытия ХII Московского международного кинофестиваля «Будем жить», который является одним из самых значимых и знаковых событий в кинематографической жизни не только столицы, но и России.

По традиции, на торжественной церемонии собрались известные деятели отечественного кино, культуры, искусства и шоу-бизнеса. Среди почетных гостей и участников кинопраздника были отмечены народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народный артист РФ Игорь Бутман, народный артист РФ Алексей Учитель, народный артист РСФСР Александр Голобородько, народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный, народный артист РФ Юрий Чернов, народный артист РФ Юрий Шлыков, заслуженный артист РСФСР Борис Токарев, заслуженная артистка РФ Людмила Гладунко, заслуженный артист РФ Леонид Серебренников, кинооператор, народный артист РФ Игорь Клебанов, актер, режиссер, каскадер и мастер боевых искусств Александр Иншаков, актрисы Анастасия Макеева, Мария Колесникова, Екатерина Белоцерковская, Янина Мелехова, Александра Гладкова, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, певец Владимир Лёвкин, оперная певица Светлана Феодулова, певица, исполнительница народных песен Марина Девятова, народный художник РФ Никас Сафронов, продюсер, президент Studio Mao Стивен Мао (США), продюсер, президент международной кинокомпании «Пересвет-Таури» Анжело Сконда (Италия), режиссер, сценарист, продюсер Хамидреза Газеми (Иран), члены жюри кинофестиваля и многие другие.

Ведущими церемонии открытия выступили певец, музыкант, актер Родион Газманов и актриса театра и кино Янина Студилина.

В начале вечера Родион Газманов рассказал, что в 2023 году фестиваль «Будем жить» посвящен Году педагога и наставника.

«Учитель дает крылья ученикам и учит смотреть вверх. Фильмы, посвященные учителям, всегда затрагивали важные темы, рассказывали о вечных ценностях, которые нужно воспитывать в человеке с самого детства. И наш XII кинофестиваль “Будем жить» тому подтверждение”», – отметил артист.

Газманов добавил, что в рамках внеконкурсных программ особое внимание будет уделено дебютному и региональному кинематографу.

Ведущие вечера рассказали, что 12-я церемония открытия имеет важное и особенное значение, потому что в 2023 году культовые советские фильмы «Военно-полевой роман», «В бой идут одни старики», «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию», «Обыкновенное чудо» отмечают свои юбилеи. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая и 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова.

Гостей и участников кинофестиваля в своем видеообращении поприветствовал народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Двенадцать лет фестивалю – это солидный срок. Чем определяется его долгожительство? Конечно же интересом, картинами, людьми, которые приезжают, возможностью открыться и поучиться друг у друга. Отмечу, что среди картин, которые будут здесь показаны, четыре фильма-дебюта, сняты на средства Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Это очень важная вещь! Я счастлив, что появилась возможность помогать региональному кино. В результате эти картины оказываются в числе дебютов на таком значимом кинофестивале», – подчеркнул Никита Михалков.

Президент кинофестиваля «Будем жить», народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, председатель московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов поделился успехами киносмотра.

«Наш фестиваль развивается в международном формате. В этом году дирекция кинофестиваля получила 594 заявки из 15 стран. Всего гостям будет представлено 19 премьер. Мы создали кинофестиваль жанрового кино, который дает возможность молодым авторам снимать то, что они хотят, и показывать свои фильмы в московских кинотеатрах. За эту неделю вы увидите большое количество картин, которые, я уверен, получат достойные награды. Всех вас ждут сюрпризы и много талантливого кино», – рассказал президент киносмотра.

Советник президента кинофестиваля, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин представил фильм открытия фестиваля – документальную киноленту «Цифровое бессмертие» – и её создателей.

«Впервые картина Владимира Головнева и Никиты Аниськина была показана на кинофестивале “Горький fest”, где проект завоевал приз зрительских симпатий и получил награду за лучшую драматургию», – уточнил Дмитрий Якунин.

Режиссер Владимир Головнев поделился, что история фильма соответствует и тематике фестиваля, и его названию.

«Это документальная история человека, который, состарившись, попросил внука оцифровать его сознание, чтобы продолжать жить. Это история-наблюдение о том, что иногда жизнь может принимать самые неожиданные формы, поэтому фильм было актуально показать на фестивале Будем жить», – пояснил кинематографист.

Документальная короткометражная кинолента Фонда поддержки регионального кинематографа «Цифровое бессмертие» вошла в киноальманах «Опытным путем». Фильм рассказывает о молодом уральском ученом, внуке советского изобретателя. По завету деда, тот восстанавливает его цифровую копию. Картина получила финансовую поддержку ФПРК в прошлом году в рамках конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее», новая заявочная кампания которого идет до 31 августа 2023 г.

На церемонии Евгений Герасимов вручил народной артистке РСФСР Ирине Купченко награду «За творческий вклад в российский кинематограф».

«Когда-то наступает такой момент, когда ты получаешь награду за все, что было в твоем прошлом. Это трогательно до слёз…», – поделилась своими эмоциями актриса.

Ирина Купченко также отметила, что все юбилейные советские киноленты этого года никогда не будут нуждаться в рекламе: «Это произведения искусства, которые сделаны с любовью. Без любви в искусстве никогда ничего не получится».

Председатель жюри в номинации «Игровое полнометражное кино», народный артист России, режиссёр Алексей Учитель пошутил, что возглавить жюри одной из конкурсных программ ему помогла фамилия.

«Самое главное, чтобы мы открыли что-то новое для себя, а зрители получили эмоции. Всем желаю открыть новые и талантливые имена», – подчеркнул кинорежиссер.

Отметим, что в течение последней недели лета, с 24 по 31 августа, на Поклонке и Центральном доме кинематографистов будут проходить кинопоказы конкурсной и внеконкурсной программ. Всего гостям киносмотра будет представлено более 50 фильмов авторов из России, Ирана, Узбекистана и Грузии, а также две совместные работы российских кинопроизводителей с кинематографистами из Коста-Рики и Палестины.

АртМосковия приняла участие в составе информационных партнеров кинофестиваля.

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