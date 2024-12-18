Ирина Мир: «Микроблоги – один из трендов 2025 года»

Завершается 2024 год, мы вспоминаем, каким он был, что мы успели и не успели сделать, какие мечты осуществились, а какие мы доверим наступающему году. У популярного блогера Ирины Мир в финале года начинается новая глава – она стала певицей. О творчестве, трендах, отношениях с ИИ и не только поговорили в нашем интервью.

– Ирина, ты популярный блогер, ты успешна в своём деле. Почему решила стать певицей?

– Честно говоря, я в детстве всегда мечтала быть певицей, окончила музыкальную школу. Но потом стала взрослой и забросила эту мечту в дальний ящик. А сейчас, когда у меня есть аудитория, самое время воплощать в жизнь детские мечты. Радую своего внутреннего ребенка.

– Расскажи о своих песнях. По ощущениям, кто твой слушатель?

– Мой слушатель разный. Когда я писала песню, представляла больше молодых амбициозных девушек, тех, кто любит себя, стремится к саморазвитию. Мои треки легкие, с сатирой и юмором.

– В финале года принято подводить итоги. Каким для тебя был 2024 год? За что ты ему благодарна?

– 2024 был для меня очень ярким, насыщенным на события. Это и внешние преображения – я сделала нос, много работала с кожей, похудела, сняла элайнеры. Было много работы над медийностью: участвовала в реалити, в различных шоу, снимала очень много контента, открыла для себя новые соцсети. А еще исполнила маленькую мечту – увидела цветение сакуры в Японии и побывала в парке Юниверсал студио и Диснейленде. Год был прекрасным, надеюсь, что следующий будет ещё лучше.

– Ты активно делилась с подписчиками своей историей ринопластики. Оглядываясь назад, какой совет дала бы всем, кто тоже планирует этот шаг?

– Я бы посоветовала, наверное, не ждать 30 лет, если хочется – просто сделать. Больше года думать над операцией, как я, не стоит, потом можно пожалеть, что не сделала раньше. Я просто человек такой, тревожный. Мне надо 1000 раз подумать, посмотреть, передумать, а потом снова решиться.

Главное – найти хорошего врача – ЛОРа, того, который специализируется только на этом. Потому что все-таки в эстетических операциях и косметологии очень важна насмотренность и набитая рука. Ну не может один врач и липосакции классно делать, и носы.

– Ещё одна масштабная история в твоей жизни сейчас – работа с улыбкой, установка виниров. Многие не решаются на это – пугает цена и недоверие врачам. Как ты искала своего специалиста? Что для тебя было самым важным?

– Я пока в процессе подготовки. Врача на виниры я искала исключительно по работам. Потому что немногие специалисты делают действительно натуральные зубки. Плюс материалы важны – очень много нюансов. Я это всё узнала только на шестой консультации с разными специалистами. Здесь тот же совет – внимательно выбирать специалиста. Ведь если тебе один раз перепилят твои собственные зубы, ты их никак уже не вернешь.

– Многие блогеры делают большое просмотры, снимая своё до и после похудения. Ты тоже проходишь этот путь, планируешь ли снимать видео на эту тему?

– Конечно, видео будет на эту тему. Ведь я сама люблю «похудательный» контент. Мне кажется мы все дети 90-х, выросшие на моделях вроде Кейт Мосс, помешанные на вечном похудении. Расстройство пищевого поведения у многих уже как смысл жизни. Я рада, что мне удалось избавится от РПП и сейчас худеть в спокойном режиме, без фанатизма.

– Если говорить о трендах в соцсетях, какой тренд по твоим ощущениям будет главным в наступающем 2025 году?

– Я думаю основной тренд сейчас – это микро-блоги. Многие бренды начинают сотрудничать с маленькими блогами, видя какое влияние они оказывают на людей. Ведь гораздо интереснее наблюдать за бытом Маши из соседнего подъезда, которая такая же, как и ты, чем за известными людьми, которые словно живут в другой Галактике. Также я вижу тренд на народность. Особенно это отслеживается в музыке – тренд на фольклорную музыку невозможно не заметить. Возможно, этот тренд перейдет и в контент. Есть в этом классная аутентичность. Ну и куда же без искусственного интеллекта. Интересно, куда он нас приведет в 2025 году?

– Сейчас творческие люди с опасением относятся к ИИ. А ты? Внедряешь его в свою работу или полагаешься только на свои силы?

– Я обожаю ИИ. Мне он очень помогает в работе над текстами – сокращает время для написания сценариев. Я пока не использую визуальный ИИ, но просто потому, что не хватает времени во всем разобраться, с монтажом мне помогает команда. Но в целом я вижу, какие классные проекты создаются с помощью ИИ, я счастлива, что живу в эпоху его развития. Обожаю прогресс!

– О чём ты мечтаешь в наступающем 2025 году? Что может сделать тебя счастливой?

– Я не хочу говорить о своих мечтах – пусть они останутся сокровенными. Если исполнятся, я обязательно поделюсь. В целом я и так чувствую себя счастливой: у меня есть любимая работа, любящий и заботливый муж, я воплощаю свои детские мечты. Хотелось бы, чтобы в 2025 году мир немного замедлился, и обошёлся, наконец, без войн и катаклизмов.

Читателям хочу пожелать быть счастливыми и исполнять свои мечты!