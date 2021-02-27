Ирина Миронова представит первую в России выставку о клипмейкинге

С 18 марта 2021 года Центр современного искусства М’АРС представит первую в России арт-медиа выставку о клипмейкинге легендарного режиссера Ирины Мироновой, снявшей за 20 лет более 1000 клипов для самых топовых артистов страны. Помимо музыкальных видео в творческом арсенале Ирины крупные рекламные и международные видеопроекты, документальные фильмы и арт-ролики. Во многих из которых она является не только постановщиком, но и автором идеи, креатором, вдохновителем.

Основу выставки составят фотографии из личного архива Ирины Мироновой, в разные годы сделанные на съемочных площадках режиссера. Особенной частью экспозиции станут киносъемочное оборудование и инсталляции видеотехники, которые отразят эволюцию индустрии с 2000 по 2020 годы – от 35 мм и видеокассет до смартфона и VR-технологий. Посетители выставки смогут восстановить процесс этой эволюции в линейной последовательности. В частности, видео для Полины Гагариной «Morning» (2007) стало первым официальным клипом в России, снятым на мобильный телефон. Этот самый девайс – Nokia NSeries N93 – и будет экспонирован на выставке.

Помимо фотографий и видеотехники, в рамках экспозиции будут представлены бэкстейджи самых знаковых клипов прошедшего 20-летия: «Трафик», «Будь или не будь», «Забрали в армию» и «Безвоздушная тревога», «Знаешь ли ты» и «Мой рай», «Уличные псы», «Петербург-Ленинград» и другие.

Центр современного искусства М’АРС – ведущая культурно-выставочная площадка страны, ориентированная на представление различных проектов с использованием новых технологий, позволяющих вовлекать зрителя в интерактивную среду. Среди ярчайших проектов Центра М’АРС можно выделить: выставку «Sensor» арт-группы Sense, иммерсивный проект художника-исследователя Ольги Щербаковой «Reset 2.0», VR-проект «Психоз» по мотивам рассказа Сары Кейн, интерактивную выставку «Hi, Human: Портал в будущее» арт-группы Synticate Team.

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