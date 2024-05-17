Ирина Ортман выпустила новую песню «Ты мое солнце»

В самый разгар мая Ирина Ортман презентует яркую и сочную новинку «Ты мое солнце», которую артистка выпустила в коллаборации с Dj Sasha Born.
«Саша Борн очень талантливый автор, который давно предлагал нам сделать совместный релиз, тем более, что наша дебютная работа «Дай мне руку» показала отличные результаты и любима аудиторией. Знаю, что многие мои слушатели уже заждались летней танцевальной песни, ловите «Ты мое солнце» на всех сервисах и в эфире Радио «Дача». Наслаждайтесь каждым днем, любите и будьте счастливыми», – поделилась певица Ирина Ортман.