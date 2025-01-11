Ирина Поворознюк выпустила юбилейный релиз

10 января певица представила новый трек – очередную эмоциональную исповедь, которая, по словам самой певицы, раскрывает еще одну важную главу ее жизни.

Символично, что новый трек Ирины стал юбилейным — десятым в ее карьере.

Новый трек артистки – это загадояная история любви, где стираются все грани. Атмосферная работа с роковой страстью, которая не оставляет никого равнодушным.

«Омут» логично продолжает фирименный стиль Ирины: сочетание чувственного вокала и модных танцевальных аранжировок. Слова о сильных, иногда болезненных эмоциях, делают трек универсальным – он способен найти отклик в сердцах каждого, кто когда-либо испытывал любовь на грани безумия.