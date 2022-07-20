Ирина Рахманова возвращается к роли следователя Ульяны Соколовой

В Подмосковье идут съемки двух сезонов детективного сериала «Соколова подозревает всех». Для зрителей эта роль Ирины Рахмановой знакома по сериалу «Детектив на миллион», где партнером актрисы был Дмитрий Исаев, игравший миллионера Олега Филатова. Однако было принято решение перенести персонажа Ульяну Соколову в отдельный сериал.

«Детектив на миллион» выходил на канале ТВ Центр с 2019 года. За три года вышло 4 сезона. Режиссером новой версии сериала стал один из режиссеров прошлой — Александр Олейников. Первый сезон «Соколова подозревает всех» называется «Стереть с лица земли». Ульяна переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом. Помимо текущих дел, Соколова расследует таинственную смерть своей предшественницы — следовательницы Ивашкиной. В этом городке Ульяна встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, следователя из Петербурга, который когда–то ушел от неё к сопернице, и с которым ей предстоит вместе работать. Во втором сезоне под названием «Тонкий расчет» Соколова и Адмиралов столкнутся с местной мафией, и, в частности, с ее главарем — некто по кличке Голландец. Ульяна столкнется не только с угрозой собственной жизни, но и с перипетиями в отношениях с бывшим возлюбленным.

— Мне комфортно в роли нетипичного следователя, которым является моя героиня, — говорит Ирина Рахманова. — Мне, наверное, было бы некомфортно, если бы она была следователем в форме. А здесь я воспринимаю Ульяну как частного детектива, но который имеет больше возможностей за счет официальной должности. Это меня и привлекает в ней.

Помимо Рахмановой, в сериале можно будет увидеть Алексея Секирина и Екатерину Вуличенко — они сыграют романтическую пару. Оба актера признались, что их не оставила равнодушной история, сценарий картины.

— Признаться честно, я давно не видел детектива, где в конце я бы подумал «да ладно….», где не смог бы угадать убийцу. А здесь я был удивлен и поражен. Сценаристам удалось обмануть меня и запутать, — признается Секирин.

Екатерина Вуличенко согласилась на роль сразу же. «Так бывает, что прочитаешь сценарий, и понимаешь, что это твоя роль. К тому же, я уже давно мечтала сняться в детективе. Здесь очень интересная история, сценарий, который я прочитала весь с большим удовольствием, прекрасная команда и партнеры».

Премьера детектива «Соколова подозревает всех» состоится в начале осени на ТВЦ.

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