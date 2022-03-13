Исаак Слейд, вокалист The Fray, объявил о своём решении покинуть группу

Исаак Слейд, вокалист The Fray, покидает группу. Об этом он объявил 12 марта 2022 года в своих социальных сетях.

«У меня есть несколько тяжелых новостей, которыми я могу поделиться сегодня», — написал Слэйд в письме в Instagram. «Я знаю, что на музыкальном фронте группы было довольно тихо в течение долгого времени, но я хочу, чтобы все знали, что я ухожу из The Fray. Для меня было честью и привилегией делать музыку с этими тремя удивительными парнями в течение последних двух десятилетий, и все это для лучших поклонников, которых кто-либо мог себе представить».

Он продолжил: «Пять или шесть лет назад я дал понять ребятам, что я готовлюсь назвать это, что я собираюсь начать свою длинную выходную рампу, и теперь, наконец, пришло время. И это все хорошо. Я желаю этим ребятам всего наилучшего во всем, что они делают дальше. Я готов начать мечтать о том, что я собираюсь делать с остальной частью моей маленькой жизни на земле, вместе с моей невероятной женой и нашими двумя маленькими чудесными детьми».

Последний полноформатный студийный альбом группы, Helios, был выпущен восемь лет назад в 2014 году.

Фото — сайт lifestylefrisco.com

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