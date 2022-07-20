Искусственный камень в интерьере: практичность и долговечность

Агломерат – это так называемый искусственный камень, представляющий собой смесь измельченных фрагментов горной породы и полиэфирной смолы. Благодаря процессу изготовления он может принимать любой внешний вид и структуру. Почему решение купить изделия из искусственного камня привлекает все больше сторонников? В чем преимущества использования агломератов в интерьере?
Агломераты в дизайне интерьера — преимущества
Агломераты могут состоять как из мягких пород, например:
- мрамора,
- доломитов,
- известняков,
так и из твердых пород:
- гранитов,
- гнейсов,
- сиенитов.
Свойства готовой панели зависят от состава. Материал легко содержать в чистоте, так как он не требует сложного ухода. Искусственный камень может быть очень прочным и устойчивым к высоким температурам или агрессивным химическим веществам. Многие люди также считают преимуществом ровную структуру, которая идеально подходит для минималистского стиля. Агломераты в дизайне интерьера однозначно более универсальны. Кроме того, некоторые варианты выглядят действительно эффектно, а их цена значительно ниже, чем в случае с мрамором или гранитом.
Как можно использовать искусственный камень в дизайне интерьера?
Агломераты в интерьере позволяют проводить действительно интересные эксперименты. Так как с ними чрезвычайно легко работать, их можно с успехом использовать для декоративных элементов. Они идеально подходят в качестве:
- подоконников,
- столешниц,
- отделки кухонных островов,
- полов или стен,
- даже в качестве сантехнических или каминных покрытий.
Так как они могут быть соединены бесшовно, они выглядят великолепно.
Искусственный камень может иметь более блестящую и менее глянцевую поверхность для достижения идеального визуального эффекта. Особой популярностью пользуются блестящие варианты, которые смотрятся очень роскошно и зрительно увеличивают пространство. Можно удачно сочетать решения разных цветов, а также создавать модные монохромные композиции.
Агломераты в дизайне интерьера так популярны, потому что они эстетичны, долговечны и функциональны, и в то же время доступны по цене. Преимущества изделий из искусственного камня завоевывают ему все больше и больше сторонников. Стоит выбрать красивый камень, который чудесно разнообразит интерьер! Это чрезвычайно практичное и функциональное решение, которое прослужит долгие годы.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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