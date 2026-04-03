Искусство без шаблонов: художник Даниил Давлетов рассказал о поиске собственного стиля и силе художественного высказывания

– Что чаще всего вдохновляет вас на новую картину?

– Интересные личности, их истории, интересные места, которые также с какой то своей историей, техника, какие то процессы жизненные, природа как неотъемлемая часть нашей жизни – все это вдохновляет меня на творчество.

– Какой из своих работ вы гордитесь больше всего — и почему?

– Я горжусь всеми своими картинами, но сейчас я испытываю большую радость от картины, над которой работаю, она полностью увлекла меня. Эта картина об известном французском гонщике с красивой внешностью, не заслуженно забытом. В нем было все для блестящего будущего в Формуле-1. В этой личности помимо таланта есть ощущение чего-то не сбывшегося.

– Есть ли место, которое вы мечтаете запечатлеть на холсте?

– У меня нет такого одного места, в любом месте есть своя эстетика и своя атмосфера.

– Три слова, которыми вы описали бы свой художественный стиль?

– Мой стиль это про чистоту, плавность линий, спокойствие.

– Что для вас важнее в картине: эмоции или точность деталей? Расскажите как сочиняете картину.

– Мои картины это не столько про детали, сколько про позитивные чувства, которые они вызывают у зрителя. Сюжеты для своих картин я долго и тщательно продумываю, опираюсь на факты, историческую личность. Я думаю над тем, что принесет эта работа зрителю, какую историю и атмосферу.

– Что бы вы посоветовали зрителю, который впервые пришел на вашу выставку?

– Своему дорогому зрителю я бы посоветовал погрузиться в мои работы, уловить частичку моего внутреннего мира и получить удовольствие от выставки.