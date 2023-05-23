Искусство будущего впервые в Крыму на открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

27 мая в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» пройдет мультимедийная выставка «День Первый». Технологии станут ключом к преобразованию мира и новому будущему, символом цифрового прорыва, в котором существует современное общество. Именно эти ценности легли в основу выставки «День Первый», которая станет симбиозом творчества и науки.

Название выставки отправляет зрителей в прошлое, к библейскому повествованию о создании мира и философским взглядам на этот счет. «День Первый» будет представлена на открытии Академии творческих индустрий «Меганом». Зрители начнут путешествие в мир искусства будущего на особом прогулочном маршруте, в каждой точке которого они познакомятся с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Ядром каждой экспозиции станут технологии искусственного интеллекта, на его основе создалось инновационное и передовое искусство.

Международные студии OOPS Team и Robohall разработали специально для выставки «День первый» интерактивные зоны. Главной точкой притяжения в Выставочном зале Академии станет мультимедийная инсталляция «Солнечный цветок», где основой служит тяжелый промышленный робот-манипулятор, который используется на высокоточных производствах.

Бутон цветка выполнен из сделанного на заказ конструктива из LED-экранов, закрепленного на роботе и дополненного датчиками освещения с компьютерным зрением. Они отдают данные роботу, который в реальном времени поворачивается в сторону солнца, имитируя поведение живого растения.

Инсталляцию будут сопровождать программируемые и синхронизированные световые и лазерные приборы.

В Творческой Мастерской №2 гостей встретят мультимедийные зоны включающие в себя голографические инсталляции, творчество цифровых художников-резидентов «Таврида.АРТ» и видеоарт.

Футуризм художественных объектов в тандеме с современными технологиями напоминают нам о восторге человека от первых и последующих открытий, навсегда изменивших нашу жизнь. Благодаря этому симбиозу зритель снова пройдет весь свой путь: от божественной составляющей мира до рукотворного вмешательства самого человека.

Выставка будет работать с 27 мая по 30 июня 2023 года. 27 мая вход будет свободный для всех гостей открытия Академии «Меганом». Со 2 июня попасть на выставку можно будет по предварительной регистрации: tavrida.art .

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