«Искусство быть вместе»: итоги благотворительного вечера в Москве

В Особняке В.А. Лемана состоялся благотворительный вечер «Искусство быть вместе», приуроченный к открытию биеннале «Лето в усадьбе»*. По итогам аукциона было собрано 5 855 000 рублей.

В мероприятии приняли участие галереи: «Триумф», HERITAGE, ANNA NOVA GALLERY, «Тираж 1/1», «11.12», «ВЫСОТА», HIDDEN PLACE, культурный проект «СОЮЗ», ART&BRUT, SISTEMA GALLERY, а также MANNER & MATTER, BÉKE Gallery и Фабрика миниатюрной живописи Федоскино.

Кураторами и организаторами благотворительного аукциона выступили Алёна Русеева (бренд-продюсер, основатель агентства MAP COLLABORATION, сооснователь и бренд-продюсер форумов «Женщины в бизнесе» и «Точки роста в бизнесе 2025»), Валентина Кузина (основатель галереи «ВЫСОТА», куратор, коллекционер) и Юрий Синозацкий (совладелец галереи «ВЫСОТА», арт-консультант, куратор международных проектов).

Алёна Русеева отметила: «Проект „Искусство быть вместе“ — это пример системной синергии, где бизнес, культура и благотворительность объединяются вокруг социально значимых задач. Мы соединили фонды, биеннале и галереи в единую экосистему, показав, что ответственность сегодня формируется не только через финансовые инвестиции, но и через интеллектуальный труд — умение выстраивать партнёрства, предлагать смыслы и создавать устойчивые связи между разными сферами. 5 855 000 рублей, собранных в этот вечер, — подтверждение того, что такой подход работает».

Валентина Кузина подчеркнула, что это третий благотворительный проект галереи «ВЫСОТА». Ранее средства перечислялись в фонд «Страна для детей» (при участии художницы Ольги Аксеновой) и в фонд «Онкологика» (совместно с Т-Банком, передано 7 млн рублей). В текущем проекте объединены усилия галерей Москвы и Санкт-Петербурга для поддержки подопечных фондов «Жизнь как чудо» и «Большая Перемена».

Юрий Синозацкий пояснил механизм аукциона: «Все галереи-участники полностью отказались от своего процента в пользу помощи фондам, таким образом стартовая стоимость лота стала ниже рыночной, это привлекло дополнительное внимание даже опытных коллекционеров. Например, работа Саши Зимулина стартовала со 160 тысяч при рыночной стоимости 350 тысяч, оттиск с камня Марка Шагала «Залив Ангелов» из нашей личной коллекции стартовал со 140 тысяч, торги за работу AES+F, предоставленную галереей «Триумф», начинались с 210 тысяч».

Елизавета Паршина, директор по фандрайзингу фонда «Большая Перемена»: «Когда искусство, красота и благотворительность объединяются, рождается не просто красивое мероприятие, а настоящие смыслы. Благодаря этому событию дети и подростки с опытом сиротства получат шанс на образование и новую жизнь».

Андрей Шаронов, генеральный директор Национального ESG Альянса, амбассадор фонда «Большая Перемена»: «Фонд “Большая перемена” заботится о тех, кому сложно получить образование, потому что фонд помогает ребятам с опытом сиротства. Я очень рад, что благодаря таким инициативам, как этот вечер, у детей и подростков, которым очень сложно учиться, помощи и поддержки будет всё больше».

Юлианна Винер, член Попечительского совета БФ «Жизнь как чудо», социальный предприниматель, учредитель АНО «Национальная лаборатория социального воздействия», соучредитель Первого Женского Еврейского конгресса, основатель сети салонов красоты «Sun&City», сооснователь Конгресса «Точки роста в бизнесе»: «Мы всегда ищем уникальные коллаборации, через которые человек понимает: помощь фонду — это не про боль, а про радость. Сегодняшний вечер — именно такой. Современное искусство соприкасается с благотворительностью, и у гостей есть возможность не только пополнить коллекцию уникальными лотами, но и поддержать детей наших фондов».

Алина Ковалева, инвестор, социальный предприниматель, основатель Клуба устойчивого развития Сколково, делового конгресса и сообщества «Точки роста в бизнесе», спортивного проекта 50/50 body&mind_patriki, АНО «Национальная лаборатория социального воздействия», член попечительского совета БФ «Жизнь как чудо»: «Объединение искусства, благотворительности и бизнеса создает уникальные возможности для всех сторон, позволяя не только развивать культурные инициативы, но и решать актуальные социальные проблемы, способствуя устойчивому развитию нашего общества. И этот благотворительный вечер является ярким примером такого объединения».

В программу вошли приветственный коктейль, осмотр экспозиции, концерт симфонического оркестра под управлением дирижёра Андрея Лебедева и благотворительный аукцион. Гостей угощали пирогами в русском стиле от компании KURNIK. Партнёром вечера выступила сеть стоматологических клиник Наталии Кадькаловой LA PEREGRINA, которая на безвозмездной основе оказывает помощь детям из многодетных малообеспеченных семей (в текущем году пациентами клиники является семья с 13 детьми); врачи клиники полностью отказались от оплаты труда.

Мероприятие проходило в закрытом формате для коллекционеров и партнёров на территории сада усадьбы.

____________________

* «Лето в усадьбе» — выставочный проект, в рамках которого историческое пространство XIX века на неделю (с 30 июня по 5 июля) превращалось в живой арт-объект. Девять интерьеров особняка Лемана были оформлены ведущими российскими дизайнерами, объединившими современные решения, антиквариат и произведения современного искусства. Цель проекта — представить концепции в реалистичных жизненных сценариях, где мебель, свет, текстиль и искусство воспринимаются как единое целое. Организаторы проекта — Ева Бергман и Анна Муравина.