Искусство, дроны и кокошники

Открытие обновленной экспозиции V Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» состоялось 4 февраля 2025 года в московском Гостином дворе. Всем присутствующим этот день запомнился новыми экспонентами, яркими выступлениями, насыщенной концертной программой и дипломатическими мероприятиями международного масштаба.

С приветственными словами на церемонии открытия выступили организаторы и другие официальные лица – представители Совета Федерации, Государственной Думы и Министерства промышленности и торговли РФ. В своих выступлениях они подчеркнули важность популяризации российской национальной культуры, а также актуальность интеграции технологий в культурные проекты.

— Сегодня мы отмечаем день дружбы с Индонезией – страной с глубокими традициями и стремлением к инновациям. Культурный обмен вдохновляет на создание новых решений: мастера, инженеры и художники объединяют усилия, чтобы на пересечении прошлого и будущего приумножалось благо для наших народов! – отметил директор выставки-форума «Уникальная Россия», директор фонда «Уникальная Страна» Валерий Богомолов.

Ярким событием дня стало открытие огромного стенда Татарстана при участии министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой. Регион представил разнообразные изделия в технике кожаной мозаики, с татарской вышивкой и др.

Одними из самых притягательных для посетителей экспонатов выставки стали по-царски роскошные кокошники от Инги Сильченко.

— Кокошник — это символ, который весь мир ассоциирует с Россией. Я начала их делать в 2020 году. Сейчас это уже целая коллекция, которая выставляются на престижных площадках, идут переговоры о покупке музеями, – отмечает член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Инга Сильченко.

Кроме того, мастер отметила важную роль выставки «Уникальная Россия» в её творческом пути:

— Первая моя экспозиция состоялась именно здесь. «Уникальная Россия» дала мне путевку в жизнь, поддержала мои начинания и вывела их на более высокий уровень. Такие проекты, такая поддержка сейчас просто необходимы начинающим мастерам.

Посетители выставки не могли не заметить футуристичный стенд Российского инженерного класса. Робототехника и интерактивные фильмы о человеческих качествах стали ключевыми элементами экспозиции, демонстрирующий проекты на стыке технологий и культурных ценностей.

— Молодое поколение растёт технологически продвинутым. Наша задача — соединить органичные для него знания с духовными и культурными ценностями. Это позволит создавать человекоцентричные инновационные решения в сфере робототехники, дронов, интеллектуальных систем, – отметила генеральный директор академии «Атриум» и основатель платформы «Территория бизнес-путь» Ольга Ушакова.

Внимание посетителей привлекли и эксклюзивные изделия из кожи «Алекс Квант». Основатель бренда Александр Куканов подготовил к выставке книги в кожаных переплетах, гравюры и другие изделия ручной работы:

— «Уникальная Россия» дала мне не только творческий толчок, но и возможность взаимодействия с другими мастерами и аудиторией. Это платформа, где я получаю обратную связь и намечаю новые направления развития.

На выставке также широко представлены прославленные предприятия народно-художественных промыслов: объединения художников Палеха, Жостово и Хлуднево, «Городецкая золотная вышивка», «Паха Тере», «Елецкие кружева», «Холмская строчка» и многие другие.

— Последние два года идет активная работа по восстановлению утраченных технологий, расширению ассортимента. Например, объединение художников Палеха возобновляет сейчас палехскую роспись на фарфоре, – рассказала корреспонденту «ИнтерМедиа» заместитель председателя Ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», проекта «РусАртСтиль» Альфия Гайфулина. – Мы очень рады, когда к нам, как к организаторам выставки приходят люди с горящими глазами и говорят спасибо. Мы хотим, чтобы инновации, которые постоянно появляются в искусстве, объединялись с нашими глубинными корнями, и чтобы российские народно-художественные промыслы жили в веках.

Заметным событием дня стала концертная программа: на сцене «Уникальной России» выступили артистка Юлия Щербакова, солистка духового военного оркестра Общевойсковой академии ВС РФ Маргарита Князева и заслуженный артист РФ Алан Биамбеков.

Эффектным завершением вечера стал праздничный Вечер дружбы с Индонезией, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Представители индонезийской делегации отметили, что культурное сотрудничество с Россией способствует развитию проектов в области искусства и инновационных технологий.

— Для нас эта выставка – символ дружбы народов, взаимного уважения и общего стремления к культурному обмену, – пояснил корреспонденту «ИнтерМедиа» один из участников делегации.

Выставка «Уникальная Россия» продолжит работу до 9 февраля, и все, кто еще не успел ее посетить, успеют насладиться многообразием народно-художественных промыслов России и мира, предметов академического и прикладного искусства, технологических проектов и многого другого.