«Искусство и религия. Реликвии и святыни». Аукционный дом «Книжная полка» представит на торги более 300 редких изданий

Команда аукционного дома «Книжная полка» подготовила более 300 редких изданий, объединив их под емким названием «Искусство и религия. Реликвии и святыни»
К одним из топовых позиций можно отнести фотографию «Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, великая княжна Ольга» 1896 года (лот 46). Добавим, что по истории династии Романовых можно найти немало редких изданий на грядущих торгах. Ссылка на аукцион в шапке профиля, переходите и выбирайте понравившийся лот!
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Отдельного упоминания заслуживают лоты религиозной тематики. Например, издание 1821 года «Краткая Священная история Ветхого и Нового Завета, в назидание детей» (лот 4). Книга была рассчитана на детей младшего возраста и снабжена большим количеством раскрашенных иллюстраций высокого качества.
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Одним из топ-лотов предстоящего аукциона является православная реликвия – фрагмент рясы Иоанна Кронштадтского (лот 27). Лот включает в себя предметы, принадлежавшие знаменитому монаху и проповеднику: маленький фрагмент атласный рясы, деревянное распятие с футляром, деревянный сундук и книга «Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы».
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Немаловажный раздел аукциона посвящен редким изданиям по географии. Это «Карманный почтовый путеводитель, или Описание всех почтовых дорог Российской империи, Царства Польского и Великого княжества Финляндского, расположенный по алфавиту» 1831 года (лот 10). Дополняет подборку фундаментальное научное издание «Азиатская Россия» в трех томах с атласом 1914 года (лот 79).
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В каталоге также представлены издания с автографами известных отечественных поэтов и писателей рубежа 19-20 столетий. Отметим лот 150 «Стихи: Книга первая» 1896 года Ф.К. Сологуба и «Цветень: Сборник для детей» 1922 года (лот 152) с автографом Саши Черного.
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Каталог органично дополняют популярные советские периодические издания, научные труды по истории и искусству, путевые заметки известных личностей и книги на другие не менее интересные темы.
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Аукцион «Искусство и религия. Реликвии и святыни» состоится 2 марта в 20.00 и пройдет как очно, так и онлайн на платформе Bidspirit.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.