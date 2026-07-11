Искусство как способ говорить о повседневности

Кухня давно перестала быть исключительно бытовым пространством. В современном искусстве она становится местом, где переплетаются память, семейные традиции, личные истории и культурные коды. Именно эту тему предложили осмыслить участникам опен-колла «Открывая вкус к творчеству», организованного брендом «Помидорка» совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ.

В конкурсе приняли участие 60 художников, дизайнеров и иллюстраторов. Им предлагалось не изображать продукт, а исследовать само ощущение творчества, возникающее во время приготовления еды. Такой подход оказался заметен и в работах победителей. Одни авторы обращались к теплым воспоминаниям о доме и семейных ужинах, другие превращали кухню в пространство фантазии, третьи экспериментировали с современной графикой и визуальными метафорами.

Пожалуй, главным достоинством проекта стало то, что бренд здесь не стремился стать главным героем экспозиции. Напротив, организаторы сознательно сместили внимание на художественные высказывания участников. Благодаря этому выставка воспринималась не как рекламная демонстрация, а как коллективное исследование того, почему обычная домашняя готовка остается важной частью эмоционального опыта человека.

Во время презентации представители Школы дизайна НИУ ВШЭ отдельно говорили о том, что сегодня современное искусство становится полноценным языком коммуникации для бизнеса. По их мнению, коммерческий дизайн, реклама и художественная практика постепенно перестают существовать как отдельные миры. Эту мысль продолжила руководитель профиля «Коммуникационный дизайн» Наталья Бурденкова, отметив, что сотрудничество брендов с художниками позволяет создавать более выразительный визуальный язык и становится частью культурной повестки.

Наиболее интересным в этом проекте оказался не столько выбор победителей, сколько сама постановка вопроса. Где сегодня проходит граница между дизайном, искусством и брендингом? Выставка не дает готового ответа, но демонстрирует, что современная визуальная культура все чаще существует именно на пересечении этих направлений. Возможно, поэтому подобные инициативы становятся поводом не только посмотреть работы, но и обсудить, как меняются способы общения брендов с аудиторией.