Искусство — одна из возможностей жить полной жизнью

В сети появился тизер документального фильма «Конёк-Горбунок» режиссёра Айдара Гайнуллы. Проект — победитель ежегодного Конкурса короткометражных фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) 2026 года. Съёмки проходили в Воткинске, Удмуртская Республика.

Главный герой ленты — художник Игорь Коньков. В детстве ему поставили диагноз: деформация костей, слабая мышечная ткань, сколиоз крайней степени. Сегодня Игорь передвигается с тростью, зимой почти не выходит из дома. Но физические ограничения не помешали ему превратить собственную квартиру в настоящую творческую мастерскую для взрослых и детей. Это пространство стало единым живым организмом, где искусство служит языком общения и поддержки.

Название студии — «Конёк-Горбунок» — обыгрывает фамилию художника и его внешнее сходство со сказочным персонажем. И эта ирония судьбы лежит в основе драматической коллизии фильма: противостояния телесной замкнутости и безграничной внутренней свободы. Коньков не просит жалости — он хочет, чтобы мир видел в нём прежде всего художника и педагога.

Для режиссёра Айдара Гайнуллы эта история не о болезни, а о том, как любимое дело становится стержнем, удерживающим человека даже в самых сложных обстоятельствах. Режиссёр признаётся:

«Игорь не герой в пафосном смысле — он просто живёт полной жизнью там, где другие жаловались на судьбу. Снимать его — и удовольствие, и режиссёрский вызов одновременно».

Продюсер и оператор картины Руслан Фахретдинов добавляет, что история воткинского художника — «идеальный пример того, как локальный сюжет может иметь всероссийское и даже международное звучание».

Фильм «Конёк-Горбунок» обещает стать искренней и вдохновляющей короткометражкой о силе духа, творчестве и умении превращать ограничения в точку опоры. Премьера полной версии ожидается в ближайшее время.

Фото: пресс-служба ФПРК