«Искусство прорыва»: Татьяна Быковская прочтет пять лекций об авангарде в Еврейском музее

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С 17 ноября по 18 декабря в Еврейском музее и центре толерантности пройдет цикл лекций-семинаров искусствоведа Татьяны Быковской «Искусство прорыва: 5 лекций Татьяны Быковской об авангарде». Образовательная программа приурочена к открывшейся 20 октября в Еврейском музее выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие».

Татьяна Быковская — искусствовед, лектор, научный редактор, сооснователь образовательного проекта TopCreatorSchool, член Ассоциации искусствоведов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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