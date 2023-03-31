Искусство в магазинах: москвичей приглашают на открытие выставки и прогулку по району

Музей Басманного района приглашает на открытие художественной выставки о районе прямо в магазине «Пятёрочка»! А после вернисажа гостей ждет познавательная прогулка по району в сопровождении краеведа.

Надежда Абросимова. Аптекарский переулок





Алексей Гимеин. Подколокольный переулок. Лето

Басманный район — один из самых красивых районов Москвы. Он известен и популярен, в том числе, благодаря творчеству художников, которые создают свои произведения, вдохновляясь причудливым сочетанием разных эпох на относительно небольшом пространстве. В этом году Музей Басманного района приглашает жителей больше узнать о районе на выставке современных художников, которая пройдет одновременно на 4 площадках магазинов «Пятёрочка» в рамках взаимодействия проектов «Музей шаговой доступности» и «Забота о сообществе»!

На выставке будут представлены работы художников, посвященные улицам и домам Басманного, выполненные в разных техниках: от цветных карандашей и маркеров до живописи маслом. В выставке примут участие: Абросимова Надежда, Алексеева Ольга, Богданова Ирина, Вольвак Инна, Гимеин Алексей, Дергилёва Алёна,Казило Андрей, Карзанов Никита, Карассева Галина, Качанов Владимир, Кошелева Марина, Ризотто Василиса, Сопп Валерий, Стриженко Анна, Тантлевская Юлия, Трофимов Илья, Улумбеков Искандер.

После открытия выставки гостей пригласят на прогулку по району «Немецкая слобода. Дух времени», в рамках которой краевед Маргарита Будрова расскажет об истории Немецкой слободы, о том, кто же такие «немцы», где жила «Кукуйская царица», что связывает первые дворцово-парковые ансамбли по европейскому образцу, чумной госпиталь, военный архив и лучший технический вуз страны и не только.

Выставка стала частью проекта «Музей шаговой доступности», в рамках которого каждый вторник с марта по сентябрь в 19:00 от одной из 4 районных «Пятёрочек» будут стартовать бесплатные экскурсии от лучших краеведов Москвы. Подробности — на сайте музея Басманного района.

Алена Дергилева. Дом-комод на Покровке

Марина Кошелева. Дом на Хитровке

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