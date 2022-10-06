Исполнители авторской музыки приглашаются к участию в проекте «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках»

Стартует новый, 14-й сезон проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Прислать заявки на участие исполнители авторской музыки могут с 6 октября. Треки победителей будут звучать в столичных парках весь зимний сезон и попадут в тематический плейлист на сервисе Яндекс Музыка.

Принять участие в проекте просто: исполнителям нужно заполнить анкету. Мы приветствуем музыку любых стилей и жанров, однако важно, чтобы артист обладал авторскими или смежными правами на треки, которые присылает в заявке.

«Популяризация авторского творчества – основная цель проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Гости парков смогут не только услышать треки победителей, но и «зашазамить» понравившиеся композиции. Помимо этого, лучшие треки попадут в тематический плейлист на Яндекс Музыке, а это серьезно увеличит число их прослушиваний. К участию в проекте мы приглашаем и молодых исполнителей, которые только начали свой карьерный путь, и зарекомендовавших себя в музыкальном комьюнити артистов. Кстати, мы принимаем заявки из любой точки мира: прошлый сезон проекта привлек участников из 85 городов 9 стран. По традиции на финальном этапе мы прослушаем треки совместно с музыкальными экспертами. Всегда есть шанс, что жюри может заинтересоваться творчеством отдельных артистов и сделать им выгодные предложения. Такой опыт у нас уже имеется, поэтому пробовать свои силы обязательно стоит!» – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Конкурсный отбор проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» пройдет в два этапа: команда Моспродюсер рассмотрит все присланные заявки и выберет, чьи треки на финальных прослушиваниях оценят эксперты музыкальной индустрии. Именно они определят лучшие композиции, которые попадут в трансляции столичных парков и в тематический плейлист на Яндекс Музыке.

«Проекты Моспродюсер хороши тем, что обращают внимание на музыкантов сразу всех представителей индустрии – рекорд-лейблов, стриминговых сервисов, организаторов концертов, специалистов по продакшну. Для артиста это может быть началом чего-то большего, чем одно выступление. Во время прослушиваний я, как член жюри, обращаю внимание на хитовость песни и харизму исполнителя. Без этих двух составляющих добиться успеха, по-моему, невозможно. Во все времена нужен хит, поэтому присылайте именно тот трек, который больше всего «зашел» вашей аудитории, а не лично вам. И попытайтесь довести именно эту песню до совершенства, чтобы люди хотели вам подпевать сразу», — сказал член жюри проекта, исполнительный директор Zvonko digital, исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов.

К слову, благодаря проекту в московских парках уже не первый год играет разнообразная современная музыка, а их посетители открывают для себя новых исполнителей. Для музыкантов это возможность поделиться своим творчеством и расширить аудиторию. В числе победителей прошлых сезонов были M’Dee, МС Cенечка, Гризли & Леонид Агутин, Сёстры, VACÍO, Thomas Mraz и многие другие исполнители.

Шанс есть у каждого – заполняй анкету и следи за новостями в наших соцсетях (Вконтакте, Телеграм) и на официальном сайте Моспродюсер. Кроме этого, приглашаем артистов в базу Моспродюсер. Благодаря ей музыканты получают возможность первыми узнавать об актуальных проектах, мероприятиях и событиях Моспродюсер.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.