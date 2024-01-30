Исследуем сознание и играем в цифровое искусство

Третий фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt пройдёт вестной 2024 года в Екатеринбурге. Фестиваль инициирован преподавателями и студентами Екатеринбургской академии современного искусства. Экспертная группа фестиваля включает теоретиков и практиков медиаискусства, специалистов по it-технологиям и арт-менеджменту.

Целью фестиваля Play DigitalArt является объединение людей, идей и технологий с помощью цифрового искусства, создание открытого пространства для взаимодействия художников, экспертов, зрителей, преподавателей, студентов.

Для участников-художников состоится образовательный онлайн-интенсив, его программа включает встречи с художниками, кураторами, экспертами по созданию, продвижению и продаже медиаискусства.

«Игра, цифровые технологии и искусство – три неотъемлемые части фестиваля. Главной темой предстоящего Play DigitalArt станет о.сознание. Кураторы выставки предлагают художникам обратиться к процессу или к факту осознания как многомерного явления», – рассказывает о теме фестиваля Ксения Ларина, куратор выставки.

Организаторы принимают видеоарт, мэппинг, инсталляции (в том числе интерактивные, VR и AR), саунд-арт, фотографии, коллажи, графику и другие формы медиаискусства.

Проект реализуется Екатеринбургской академией современного искусства при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.