Исторический боевик «Фантом убийцы»

Китай, Япония, Вьетнам – всё смешалось в остросюжетной премьере кинокомпании Tenletters, которая выйдет в широкий прокат в январе 2026 года.

В 1932 году в Шанхае Чжан Мубай убивает японских военных на праздничном банкете и сходится с гангстером Цзинь Юаньбао. Чтобы уничтожить Курокаву, идейного вдохновителя вторжения Японии в Китай, они под видом обычных пассажиров проникают на корабль, но оказываются в ловушке и подвергаются пыткам. Впереди – путь к освобождению и мести.

Соблазн запутаться в героях исчезнет благодаря строгому ритму картины, умело сочетающей лучшие жанровые характеристики боевика, исторической драмы и криминального триллера. В роли харизматичного гангстера – Лю Лянвей, настоящая звезда азиатского кинематографа. Выходец из Вьетнама, он быстро снискал известность в регионе и на мировой арене благодаря работам в картинах «Быть первым», «Трансформеры: Эпоха истребления» и «Горячая точка». «Легенда», «Обвинитель», «Уведомление о смерти» – в портфолио актера разножанровые проекты, позволяющие ему умело создавать экранные образы, далекие от стереотипов и клише. В 2014 году он был удостоен специального приза за вклад в кинематограф на Международном кинофестивале в Макао.

Партнерами Лю Лянвея по актерскому составу стали Ван Мин («Злая жена», «Все пути») и Чэн Ци («Воссоединение: Звук Провидения», «Шах и мат»).

Режиссер проекта Цзюцинь Чжоу ранее принимал участие в съемках таких хитов китайской индустрии, как сериалы «Леди и ложь» и «Кровь трех колец». Отметился он и в жанре кайдзю работой «Крок-цунами». Опыт работы с масштабными площадками и сложными драматическими переплетениями позволил кинематографисту взяться за историческо-криминальный сюжет в декорациях Шанхая 1932 года.