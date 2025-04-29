Историк моды из МХПИ рассказал, почему шляпники XIX века сходили с ума

Историк моды, старший преподаватель и куратор зарубежных программ МХПИ (Московского художественно-промышленного института) Руслан Мигранов раскрыл историческую подоплеку известного литературного персонажа — Безумного Шляпника из «Алисы в стране чудес». Оказывается, образ имеет под собой реальную историческую основу, связанную с профессиональными заболеваниями шляпников XIX века.

«В XIX веке существовала поговорка «Mad as a hatter» — «Безумен, как шляпник». Первый задокументированный случай помешательства шляпника произошел в Санкт-Петербурге в 1829 году», — рассказал историк моды. По его словам, причиной массового безумия среди представителей этой профессии было использование ртути в производственном процессе.

Шляпники обрабатывали свои изделия ртутью для уничтожения микроорганизмов. Это продолжалось вплоть до 1920-х годов, что делало профессию шляпника одной из самых опасных в модной индустрии того времени. Постоянный контакт с токсичным веществом приводил к серьезным нарушениям психического здоровья мастеров. Мигранов отметил, что если бы в те времена существовали современные дозиметры для измерения уровня ртути, показатели были бы критическими.

«Если мы посмотрим на образ Безумного Шляпника в исполнении Джонни Деппа, мы увидим, что его внешний вид — все эти изменения ногтей, кожи — это визуальное отражение последствий отравления ртутью», — отметил Мигранов. По словам эксперта, профессиональные заболевания шляпников были настолько распространены, что стали частью культурного контекста эпохи.

Эксперт также рассказал, что Льюис Кэрролл создал образ Безумного Шляпника, вдохновившись своим другом — торговцем мебелью, который был известен тем, что постоянно стоял в дверном проеме в цилиндре. Этот же человек, по словам историка, изобрел необычную кровать-будильник, которая не только звонила, но и переворачивала спящего, сбрасывая его на пол.

«История шляпного дела тесно связана с историей развития промышленной безопасности», — подчеркнул Мигранов. – «Именно случаи массового отравления ртутью в шляпном производстве стали одними из первых документально зафиксированных профессиональных заболеваний, что впоследствии привело к развитию соответствующего законодательства и норм производственной безопасности».

Интересно, что некоторые исторические шляпы, по словам эксперта, до сих пор могут содержать следы ртути, что делает их потенциально опасными музейными экспонатами.