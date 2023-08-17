26 августа 2023 года в рамках проекта «Музейное лето в Туле» в родовом имении семьи Толстых «Никольское-Вяземское» состоится историко-литературный фестиваль «Война и Мир», приуроченный ко дню рождения Л. Н. Толстого (отмечается 28 августа по старому стилю).

Гостей фестиваля ждут экскурсии по территории музея «Никольское-Вяземское», выступление фольклорных коллективов и военно-историческая реконструкция сражения под Кульмом 1813 года, в котором совершил подвиг дальний родственник Льва Николаевича граф Александр Иванович Остерман-Толстой. Кроме того, на фестивале для всех желающих пройдут мастер-классы по ткачеству, росписи ткани, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток.

Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти о жизни и творчестве великих русских литераторов – Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. А. Фета, а также развитие современного литературного творчества.

На фестивале пройдет финал межрегионального литературного конкурса «Золото русской литературы». В его рамках 10 поэтов и прозаиков со всей России прочтут публике свои произведения.

Организатором фестиваля выступает музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в партнерстве с АНО ПСП «Лаборатория социального развития».

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