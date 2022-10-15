История, культура, наука и технологии в музеях ВДНХ

Познакомиться с наследием династии Романовых, узнать о новейших технологиях для исследования Вселенной, увидеть первую русскую типографию и совершить путешествие по миниатюрной копии любимого города. Все это можно сделать на территории Выставки достижений народного хозяйства.

С наступлением холодов многие горожане стремятся проводить досуг в теплом помещении, и музеи как нельзя лучше подходят для того, чтобы отдохнуть с удовольствием и с пользой. Музейный город ВДНХ включает в себя более 20 культурных площадок, экспозиции которых посвящены истории, культуре, искусству, науке и технологиям.

ВДНХ подготовила подборку самых крупных и популярных музеев, которые находятся на ее территории. За одно посещение выставки можно успеть побывать сразу в нескольких из них.

Тем, кто интересуется отечественной историей, стоит заглянуть в павильон №57. Здесь расположился мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», который рассказывает о важных периодах формирования и становления нашей страны. Огромный след в истории России оставила династия Романовых, представители которой правили 300 лет. Изучить наследие династии можно, посетив выставку «Романовы».

Освоение Сибири и Дальнего Востока, основание новой столицы — Санкт-Петербурга, победа в Отечественной войне 1812 года, отмена крепостного права, а также культурный, научно-технический и индустриальный подъем — все это произошло, пока Романовы занимали российский престол. Гости посмотрят на исторические факты с иной, непривычной стороны, а также попробуют переосмыслить мифы, которые связаны с этой семьей. В выставку вошли редкие изображения из частных коллекций и закрытых архивов.

Отдельную экспозицию в парке «Россия — моя история» посвятили одному из самых известных представителей династии — последнему царю всея Руси, первому российскому императору Петру I. Ее приурочили к 350-летию со дня рождения монарха. Какие реформы провел Петр I и как они повлияли на империю? Как он определил пути развития страны на столетия вперед? На эти и многие другие вопросы можно будет получить ответы на выставке.

Вход на обе выставки — «Романовы» и «Петр Великий. Рождение империи» — платный.

Музей славянской письменности «Слово», работающий в павильоне №58 «Земледелие», приглашает познакомиться с историей русского языка. Здесь расскажут, как развивалась письменность в России и в мире от древности до наших дней и какую роль она сыграла в жизни разных народов. Посетители смогут побывать в келье средневекового монаха-писца и в первой русской типографии, посидеть за партой в земской школе, послушать псалмы и даже расшифровать граффити на древнем храме. В музее регулярно проводят мастер-классы по каллиграфии, лекции о древнерусской культуре и встречи участников писательского клуба.

Информация о стоимости билетов и афиша мероприятий доступны на сайте музея.

Также стоит обратить внимание на музейно-выставочный комплекс истории государственной службы, который находится во Дворце госуслуг на ВДНХ в павильоне №71. Его экспозиция посвящена трем основным направлениям: истории чиновничества в России, становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в нашей стране. Здесь можно опробовать в действии печатные машинки, арифмометры и телеграфы, примерить костюм чиновника петровских времен и изготовить сувенирные документы. Вход свободный.

Любителей космоса ждут в центре «Космонавтика и авиация», который работает в павильоне №34 «Космос». Это крупнейший в России космический музейный комплекс, его масштабная экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли. Среди экспонатов — макеты знаменитых советских ракет, спутников, двигателей и межпланетных станций, которые в свое время стали прорывом в практической космонавтике.

Один из главных экспонатов центра — макет «Спутника-1», первого в мире искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту 4 октября 1957 года. С его запуска началась космическая эра человечества. Также здесь можно увидеть макет «Лунохода-2» — аппарата, предназначенного для изучения лунной поверхности, фото- и телесъемки естественного спутника нашей планеты, наблюдений за солнечным излучением и других исследований. Он был доставлен на Луну в январе 1973 года. Какие рекорды поставил этот луноход и какая авария оказалась для него губительной, можно выяснить в центре «Космонавтика и авиация».

В коллекции представлены космические скафандры разных эпох — от моделей, в которых просторы Вселенной покоряли Юрий Гагарин и Алексей Леонов, до современной экипировки. Экспозиция также повествует о развитии космических технологий, о межгалактических прогнозах футурологов и научных фантастов.

Этим летом открылась новая выставка «Авиация. Мечты о полете». Она посвящена истории авиации и воздухоплавания от первого летательного аппарата до массового производства самолетов и вертолетов в наши дни, а также будущим перспективным разработкам в этой области.

На площади Промышленности, прямо перед павильоном №34, выставлены полноразмерные макеты ракеты-носителя «Восток» (именно на этом корабле Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый в истории полет человека в космос) и орбитального корабля-ракетоплана «Буран» (предназначался для выведения на орбиту и возвращения на Землю аппаратов, космонавтов и грузов).

В центре «Космонавтика и авиация» постоянно организуют тематические экскурсии, лекции и квесты.

Помимо этого, на ВДНХ есть сразу несколько музеев, которые посвящены столице. Так, в павильоне №5 открыт Музей городского хозяйства Москвы. Интерактивная экспозиция позволит разобраться, какие этапы очистки проходит вода, прежде чем оказаться в кухонном кране, как работают лифты, системы водоотведения, сбора и утилизации отходов, газовое и дорожное хозяйство, теплоснабжение и многое другое. Вход в музей бесплатный.

А чтобы взглянуть на миниатюрную копию столицы, следует нанести визит в павильон «Макет Москвы». Здесь можно за пару минут «обойти» весь центр города и даже поуправлять жизнью мегаполиса, меняя день на ночь и обратно.

Главный экспонат павильона занимает площадь 429 квадратных метров — это центральная часть города с 23 тысячами зданий и сооружений в масштабе 1:400. Мастера воспроизвели всю территорию столицы в пределах внешних границ Садового кольца: Кремль, железнодорожные вокзалы, Парк Горького, сталинские высотки и многое другое. Уникальность московского макета — в мельчайшей детализации. Даже сложные архитектурные элементы, такие как купола, фрески или скульптуры, изготавливали с помощью 3D-моделирования. На фасадах зданий есть окна, парапеты, импосты, пилоны и другие элементы. Вход в павильон «Макет Москвы» свободный.

Москва активно внедряет передовые технологии в самых разных сферах: культуре, здравоохранении, образовании, транспорте, безопасности, городском хозяйстве. В этом можно убедиться, посетив павильон «Умный город». Экспозиция полностью интерактивна. Здесь можно узнать, какие цифровые решения помогают управлять многомиллионным мегаполисом, а также какие удобные онлайн-сервисы работают в городских поликлиниках и школах. Экспонаты позволяют прокатиться на беспилотном такси, вырастить дерево за несколько секунд и полить цветы на городских клумбах одним касанием.

При желании можно записаться на предварительную экскурсию по павильону на сайте или воспользоваться на месте аудиогидом в приложении «Узнай Москву». Вход в павильон «Умный город» и экскурсии по нему бесплатны.

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