«История неполучившегося фильма»: в сети показали документальный фильм Никиты Михалкова

В сети состоялась премьера документальной картины Никиты Михалкова «История неполучившегося фильма» – редкий случай, когда мастер мирового уровня открыто, без прикрас разбирает свою творческую неудачу – так и не увидевшую зрителя картину «Вспоминая Чехова».

«Вспоминая Чехова», фильм, снятый Никитой Михалковым в 1993 году, должен был стать классикой российского кинематографа: бесподобная работа оператора Владимира Юсова и всей съемочной группы, блестящая игра артистов – Владимира Ильина, Ирины Купченко, Всеволода Ларионова, Авангарда Леонтьева, Михаила Кононова, каждая сцена – бриллиантовая по ощущению, смешная, трогательная. Но после того как отснятый материал был смонтирован, а потом неоднократно перемонтирован, Никита Михалков понял, что фильм у него не получился, и принял непростое для себя решение ­– не показывать его широкому зрителю.

Несколько лет спустя Никита Сергеевич отправился в путешествие по России: заезжая в храмы, общаясь с людьми и просто наблюдая за жизнью, режиссер попытался понять и проанализировать причину собственной неудачи. Так на свет появилась «История неполучившегося фильма» – фильм-размышление, фильм-исповедь, который Никита Михалков посвятил всем, совершающим ошибки. Он был закончен в 2020 году, спустя почти 30 лет после съемок «Вспоминая Чехова». Благодаря этой работе у зрителя появилась уникальная возможность не только пройти вместе с автором весь путь создания невыпущенной им картины, но и впервые увидеть сцены из «положенного» на полку и никому не показанного фильма «Вспоминая Чехова».

В своей документальной работе Никита Михалков размышляет: «Я упустил из виду очень серьезную и очень справедливую мысль: лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. То есть должно было пройти тридцать лет с тех пор, как мы сняли фильм «Вспоминая Чехова», чтобы к нему вернуться и все-таки просто спокойно попытаться проникнуть туда, куда мы не могли проникнуть, найти причину, почему не получилась эта картина. И в результате, мне кажется, вышел очень интересный урок, причем, я думаю, не одному мне. Потом, уже снимая другие фильмы, я стал абсолютно по-другому относиться к кино – как к живому существу. Существу, которое мстит. А вот за что мстит, как мстит, и какие выводы лично я сделал и, может быть, сделает кто-то другой, я надеюсь, вы поймете и почувствуете, посмотрев этот фильм».