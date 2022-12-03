История о творчестве российского художника Сергея Маркофкена представлена в новом выпуске ARTпатруля

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ARTпатруль – YouTube-проект о героях и событиях в мире современного искусства с целью популяризации современного искусства среди молодежи по всей России. Миссия проекта - популяризация российского современного искусства, а также поддержка молодых художников и других талантов в сфере арт.

Новый выпуск рассказывает про творчество российского художника Сергея Маркофкена (Sergey Markofken) — художник работающий в одном из самых динамично развивающихся направлений современного искусства — Spin Art. Мастерские художника находятся в Санкт-Петербурге и Дубае.

Сергей создает свои картины в технике Spin art, разбрызгивая краску по холсту и превращая процесс творчества в эффектное шоу.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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