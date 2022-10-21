ИСТОРИЯ О ЗИГФРИДЕ И БРУНГИЛЬДЕ

Это спектакль о любви, бескомпромиссной и острой, как нож, разрезающий время.

Актеры рассказывают историю, такую далекую, ведь это история по мотивам средневекового скандинавского эпоса — «Старшей Эдды» и «Песни о Нибелунгах», но одновременно — такую близкую, как если бы ее рассказывал каждый из нас.

Может ли чувство долга оказаться сильнее любви? Можно ли остаться верной, выйдя замуж за другого? Можно ли любить так сильно, что, умерев, родиться снова? Спектакль-сторителлинг, спектакль-эпос, спектакль-исповедь. И, даже зная, что всё это случилось давно, чувствуешь, что время и место действия — здесь и сейчас.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.