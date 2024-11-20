«История одной…»: Этери Бериашвили рассказала читателям АртМосковии о подготовке к концерту

– Здравствуйте, Этери! Время летит незаметно, и до вашего долгожданного сольного концерта осталось всего несколько недель. Расскажите, как проходит подготовка к этому важному событию?

– Добрый день! Действительно, до моего сольного концерта осталось несколько дней… В программе прозвучат исключительно авторские композиции, написанные мной и для меня. Мы решили назвать концертную программу «История одной…». Это многоточие не случайно — это рассказ о женщине, матери, педагоге, человеке и творческой личности. Каждый слушатель сможет дописать свою историю, услышав новые песни из моего альбома «История одной…».

Для меня этот концерт имеет огромное значение. Это будет совершенно новый опыт, так как мы решили отказаться от кавер-версий известных грузинских песен. Эти произведения не созданы для меня, и хотя они популярны, сейчас я стремлюсь к тому, чтобы музыка, которую я исполняю, отражала мою индивидуальность. Я хочу быть абсолютно честной с моими слушателями и показать себя в своем творчестве.

Что касается моментов подготовки, времени у нас практически нет. Все репетиции проходят в напряженном графике с 9 утра до 12 дня, так как параллельно ведется огромная работа по организации концерта. Это не только желание, но и значительные финансовые затраты — аренда оборудования, помещений и реклама требуют немалых средств.

Несмотря на все сложности, я всегда говорю, что этот концерт — моя прихоть. Никто не заставлял меня его организовывать, и я хочу самостоятельно справиться со всеми аспектами подготовки. Я стремлюсь заявить о себе как о творческой единице, которая живет, работает и дышит музыкой. Надеюсь, что мои песни откликнутся в сердцах людей и смогут вызвать те эмоции, которые я вложила в свое творчество.

– Ваша новая программа называется «История одной…». Почему вы выбрали такую концепцию, и о чем будет разговор со зрителем на этом концерте?

– В ходе концерта я намерена вести диалог со зрителем о том, что волнует меня и что затрагивает каждого из нас, кто живет активной и насыщенной жизнью. Каждый день мы открываем для себя что-то новое, и к этому новому подходим с особым трепетом. Каждая новая песня — это новые впечатления и свежие слова, которые могут резонировать с нашими переживаниями.

Несмотря на то, что я уже не молодая артистка, новое звучание моего альбома отражает мою стремление быть актуальной в современном музыкальном контексте 21 века. Я не пытаюсь выглядеть молодо, но хочу оставаться значимой в музыкальном плане. Тем не менее, я все же привношу в свое творчество ностальгическую нотку, ведь общее звучание альбома пронизано атмосферой восьмидесятых, которая вдохновляет меня на создание новых произведений.

– Ваша аудитория очень теплая и принимающая. Как вам удается достигать такого чувства близости со зрителем?

– Действительно, моя публика — это понимающие и принимающие люди, и я стремлюсь делиться с ними своими ценностями. Я живу по совести и следую тем принципам, которые были привиты мне родителями. Семья для меня — это не просто близкие, это целый мир, в который входят не только моя дочь и родители, но и сестра, являющаяся соавтором некоторых моих песен.

Ключевым аспектом этой близости является мое трепетное отношение к каждому слушателю и коллегам. Я стараюсь проявлять уважение и понимание к их жизненным запросам и проблемам. Я — человек с высокой эмпатией, и мне небезразлично все, что происходит вокруг. Даже истории моих подписчиков я принимаю близко к сердцу. Я стремлюсь разобраться в их переживаниях, реагировать на них и делиться своим мнением. Это создает значимость для аудитории, и именно поэтому они приходят на мои концерты — чтобы увидеть человека, который так же дышит, живет, страдает или радуется. Хотя, конечно, радости в моей жизни больше.

Я убеждена, что радость нужно искать во всем. Это как стакан с водой: он может быть наполовину полным или наполовину пустым. Для меня он всегда наполовину полный. Я неисправимый оптимист, и именно в этом заключается секрет счастья — уметь ощущать его каждую секунду.

– Этери, помимо предстоящего сольного концерта, нам удалось узнать, что на этом творческие новости не заканчиваются. Вы планируете выпустить новый альбом. Расскажите о нем поподробнее.

– Да, действительно, я готовлю новый альбом, который уже отправлен на специальные платформы для распространения на всех цифровых площадках мира. Альбом называется «История одной…», как и моя концертная программа, и в некотором смысле он отражает новую грань меня как артиста.

В этом альбоме я раскрываюсь по-новому. Музыка в нем немного отличается от моего привычного звучания, и я уверена, что слушатели смогут ощутить обновленную интерпретацию Этери Бериашвили. В аранжировках звучат отголоски восьмидесятых, что также отражается в вокале. Однако я сама — дитя семидесятых. Восьмидесятые годы для меня ассоциируются с тем временем, когда я училась в школе. Я помню их немного по-своему: не могу точно вспомнить, во что тогда одевались или какая музыка звучала вокруг. Для меня это была грузинская эстрадная музыка, поэтому мировых тенденций я не запомнила. Тем не менее, этот альбом представляет собой новый шаг в моей творческой жизни.

– В вашем новом альбоме будут ли неожиданные коллаборации или фиты с молодыми исполнителями?

– На данный момент я приостановила все совместные проекты, поскольку для меня было крайне важно создать цельный альбом, в котором я смогу полностью раскрыть себя. Тем не менее, в будущем я планирую сотрудничать с молодыми артистами. У меня уже записано множество дуэтных композиций, и, возможно, они станут основой для отдельного альбома, который может носить название «Этери Бериашвили. Дуэты» или «Этери и ребята». Пока что название находится в стадии разработки.

В этом альбоме я не только обращаюсь к молодым исполнителям, но и сотрудничаю с мастерами сцены, такими как Март Бабоян, Марк Бартон, Алишер Каримов, Астемир Апанасов и многими другими. Один из последних моих дуэтов — со Славой Новиковым на песню «Почему?». Все эти релизы уже доступны на цифровых платформах. Однако этот альбом в первую очередь посвящен мне и моему творчеству.

– Какие мысли вам, как артистке, хотелось бы донести до ваших слушателей и зрителей через новую концертную программу и новую музыку?

– Я стремлюсь донести до слушателей мысль о том, что музыка обладает цикличностью, а вкусы имеют свойство возвращаться. Периодически актуальные тренды и тенденции вновь становятся популярными, а то, что было в моде несколько десятилетий назад, снова находит отклик у аудитории. Каждая моя песня в определенном смысле отражает мою личную историю. Я не хочу исполнять то, что мне не близко; я стремлюсь петь о том, что сама пережила. Как артистка, я черпаю вдохновение из различных историй, знакомых мне, но в целом это моя собственная история. Люди, с которыми я работаю над музыкой, прекрасно знают меня и понимают эти истории.

– Этери, а где еще Вас можно будет увидеть в ближайшее время? Расскажите о своих творческих планах после концерта

– Сразу после концерта, на следующий день, меня ожидает особое событие — оффлайн-выпускной с выпускниками моего курса. Это образовательная программа, открытая для всех, кто желает погрузиться в мир вокала и воспользоваться моими знаниями и опытом. Люди захотели собраться, и 24 ноября я решила устроить праздник, в первую очередь для себя, а затем для тех, кто прошел мой курс. Мне очень интересно встретиться лицом к лицу с теми, кто способен произвести на меня новое впечатление.

Кроме того, 13 декабря я выступлю в Санкт-Петербурге в клубе Игоря Бутмана. Январь также обещает быть насыщенным — у меня запланировано несколько концертов. На самом деле, количество мероприятий так велико, что порой они начинают накладываться друг на друга. Иногда мне даже приходится заглядывать на свой сайт — Этери.Ру, чтобы вспомнить, что же меня ждет в тот или иной день.

Осенние каникулы этого года будут насыщены конкурсами, поскольку я являюсь уважаемым экспертом, к мнению которого прислушиваются многие. Без ложной скромности могу сказать, что мои голосовые сообщения оказались полезными для 97 конкурсантов, стремящихся выделиться на конкурсе «Дети поют» в Санкт-Петербурге в конце октября.

Возможно, после концерта 23 ноября я анонсирую новые даты выступлений. Мы рассматриваем возможность тура и даже концерта с оркестром. Но пока это все лишь планы на будущее, которые я надеюсь осуществить вместе со своими единомышленниками.