история создания регби

К настоящему времени многие из нас слышали старую легенду, в которой рассказывается о том, как Уильям Уэбб Эллис поднял футбольный мяч и побежал с ним, создав то, что впоследствии стало известно как регби в 1823 году.

Как все началось

Как гласит легенда, в 1823 году в школе регби в одноименном городе Регби (Англия), проходил футбольный матч между Регби и Бигсайдом. Во время матча мальчик по имени Уильям Уэбб Эллис взял мяч двумя руками и побежал с ним вперед по полю. Его намерения по сей день неизвестны, но последствия его действий породили создание величайшей игры на земле.

На протяжении 19 века различные школы принимали свои собственные правила игры, пока в конце концов в 1871 году не был принят первый официально признанный свод законов. Это сформировало то, что стало известно как Футбольный союз регби.

В том же году Англия и Шотландия сыграли первый в истории международный тестовый матч, в котором Шотландия выиграла со счетом 1:0. К 1881 году и в Уэльсе, и в Ирландии также были команды, и началось первое международное соревнование – Чемпионат домашних наций.

Большой раскол

В 1895 году в Англии произошел крупный раскол. Команды с севера вышли из Союза регби-футбола, сославшись на проблемы, связанные с отсутствием компенсации за время, проведенное игроками вдали от своего рабочего места. Они ушли, чтобы создать собственную ассоциацию, которая стала известна как «Лига регби».

По сей день регби остается самой популярной игрой на севере Англии и среди рабочего класса.

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Трансконтинентальная игра

В 1888 году команда, состоящая из игроков с Британских островов, совершила поездку в Новую Зеландию и Австралию, что стало первым разом, когда европейская команда отправилась в южное полушарие. В течение шести месяцев они играли со сборными штатов, провинций и приглашенных команд, установив рекорд из 27 побед, 6 ничьих и 2 поражений.

В следующем году Футбольная команда коренных жителей Новой Зеландии представила команду в Великобритании, став первой командой из южного полушария, совершившей поездку по северу.

В 1900 году игра в регби была представлена ​​на Олимпийских играх, в которых соревновались такие страны, как Великобритания, Франция и Германия, а французы увезли домой золотую медаль. Австралия присоединилась ко второму раунду Олимпийских игр по регби в 1908 году, выиграв золото у Великобритании.

Олимпийские игры принимали регби еще дважды, в 1920 и 1924 годах, и оба они были выиграны Соединенными Штатами.

Популяризация регби

К 1908 году три большие команды Южного полушария – Новая Зеландия, Южная Африка, Австралия – сформировали команды и начали гастролировать. Первая известная игра произошла в 1905 году, когда Новая Зеландия сразилась с Уэльсом. В ответ валлийский администратор Том Уильямс предложил валлийскому игроку Тедди Моргану спеть национальный гимн Уэльса. К ним присоединилась вся толпа, и это был первый раз, когда на матче по регби звучал национальный гимн.

На протяжении 20 века регби становилось все более популярным, но оставалось любительским видом спорта, в который играли люди, занимавшие другую работу. В 1987 году в Новой Зеландии стартовал первый официальный чемпионат мира по регби. All Blacks выиграли его на своей родной земле.

В 1995 году регби впервые стало профессиональным видом спорта. С тех пор в нем появились более сильные страны, такие как Япония и Аргентина, в то время как первоначальные команды, такие как Уэльс, Англия, Шотландия, Ирландия, Франция, Новая Зеландия, Австралия и Южная Африка, остались среди элиты.

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