История Зеленого театра ВДНХ

Зеленый театр ВДНХ — одно из любимых мест досуга москвичей и гостей столицы. Объект культурного наследия федерального значения, Зеленый театр на ВДНХ изначально задумывался как площадка для самодеятельных, прежде всего колхозных, исполнителей, однако со временем стал престижной московской сценой. Как во времена Советского Союза, так и сейчас он считается одной из лучших концертных площадок страны.

Первый Зеленый театр был выстроен на границе с Останкинским парком к открытию ВСХВ (первое название ВДНХ) в 1939 году. В соответствии с генпланом развития Выставки, здание театра было построено из дерева и считалось временным. Из дерева была сделана не только внешняя обшивка, но и основные несущие конструкции, в том числе каркас. Строение представляло собой интересный пример садово-парковой архитектуры, сочетающий в себе как приемы уходящего в прошлое авангарда, так и приемы, отсылающие к эпохе барокко и классицизма.

Авторы проекта — Борис Ефимович, Александр Барулин и Ирина Иванова — ставили целью создать лучшую летнюю эстрадную площадку в Москве. На сцене Зеленого театра состоялись выступления Московского театра оперетты и джаза Леонида Утесова, хора под управлением Кирилла Пачкория и многих других.

К моменту послевоенной реконструкции ВСХВ в 1940-х годах здание Зеленого театра пришло в негодность и было реконструировано. Новое здание театра было спроектировано Борисом Ефимовичем в соавторстве с Ириной Ивановой.

Была увеличена сцена, где одновременно могли находиться до 350 человек. Зрительный зал также приспособили для большего количества гостей — до 3400 человек. Появились дополнительные репетиционные залы, складские и цокольные помещения, артистические гримерные. В соответствии с эстетическими идеалами новой эпохи значительно изменилось архитектурное оформление театра. При перестройке были учтены недостатки первого театра, в частности, исчезла оркестровая яма.

Зрительный зал имеет форму амфитеатра с каскадными рядами деревянных лавок, окруженного декоративно оформленными оградами.

Концертная программа обновленного театра стартовала 1 августа 1954 года, в день открытия ВСХВ. И если изначально Зеленый театр задумывался как площадка для самодеятельных, прежде всего колхозных, исполнителей, то со временем он стал престижной московской сценой. Здесь выступали Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Государственный симфонический оркестр СССР, ансамбль имени Александрова, хор имени Пятницкого, ансамбль под руководством Исаака Дунаевского, ансамбль народного танца Игоря Моисеева, Московский театр оперетты, артисты оперы и балета Большого театра, джаз-бэнд Леонида Утесова.

С 1975-го по 1991-й годы здание принадлежало Москонцерту. В конце 1980-х годов сцена и зрительный зал Зеленого театра обветшали, работали только внутренние помещения, где с 1991-го по 2014-й годы размещалось ФГБУК «Всероссийская творческая мастерская эстрадного искусства имени Л. С. Маслюкова».

В 2014–2015 годах был проведен ремонт Зеленого театра, что позволило возобновить концертную программу — театральные постановки, симфонические концерты, выступления современных артистов и музыкантов. В тот период зеленая окраска стен сменилась на светло-бежевую. До мая 2017 года здание функционировало как летний театр.

Летом 2019 года здесь открылся культурно-досуговый центр для проведения массовых мероприятий и театральных постановок с открытой площадкой на 3500 мест.

Реставрация Зеленого театра

С 2020-го по 2023-й годы на этом объекте культурного наследия федерального значения проводились ремонтно-реставрационные работы для приспособления к современному использованию.

Зеленому театру был возвращен исторический облик 1954 года. Специалисты заменили деревянные элементы северного и восточного фасадов, включая несущие конструкции и колонные ротонды, которые находились в аварийном состоянии.

Также воссоздали сохранившиеся мраморные фрагменты пола. Так как полуротонда главного входа значительно обветшала, была произведена замена прогнивших деревянных конструкций кровли. На южном фасаде на балконах башен второго яруса были воссозданы утраченные декоративные ограждения из нового материала — фибробетона.

Нижние элементы исторической отделки колонн были отреставрированы и возвращены на свои места. Специалисты воссоздали ограждение площадок башен и балконов.

Современное состояние

Легендарная площадка была и остается местом притяжения меломанов и театралов. Ежегодно на сцене под открытым небом проходят самые разнообразные мероприятия от симфонических концертов и классического балета до выступлений современных рок-музыкантов и стендап-шоу.

В новом сезоне 2025 года в рамках проекта «Лето в Москве» на одной из крупнейших открытых площадок города пройдет более 70 концертов, стендап-шоу и музыкальных программ, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Афиша включает выступления популярных артистов, симфонические и джазовые вечера, а также благотворительные проекты и поэтический фестиваль.