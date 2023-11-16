Историю гения дзюдо представили в биографическом фильме «Крецул»

Фильм «Крецул» – дебютный полнометражный проект Александры Лихачёвой. Основой сюжета являются реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, произошедшие с ним с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений.

Олег Крецул стал консультантом съёмочной группы, Виталий Глигор – соавтором сценария. Роли легендарного спортивного дуэта исполнили Никита Волков («Черновик», «Трудные подростки», «Разрешиться обратиться») и Сергей Волков («Регби», «Аврора») – однофамильцы и однокурсники. Оба актёра провели не только серьёзную психологическую и эмоциональную подготовку к роли, но и физическую: набирали массу, посещали тренировки. С Никитой Волковым работал тренер мужской сборной по дзюдо Евгений Кулдин, а также сам Виталий Глигор. Владимиру Гарцунову («Трудные подростки», «Кино про бандитов») досталась небольшая, но значимая роль, важность которой неоднократно подчёркивалась режиссёром в интервью.

Фильм создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink – после кинотеатрального проката проект будет представлен в линейке Wink Originals. Команде картины удалось выиграть грант Европейского фонда поддержки кино «Euroimages» и главный приз в рамках Transilvania Pitch Stop. Продюсеры фильма – Анна Шалашина и Артём Васильев.

Съёмки проходили в Молдове, Литве и Турции. Оператором в проекте выступил румынский кинематографист Мариус Пандуру, прославившийся сотворчеством с такими режиссёрами, как Раду Жуде («Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары») и Корнелиу Порумбою («12:08 к востоку от Бухареста»).

Александра Лихачёва, режиссёр, автор сценария:

«Это история о настоящей мужской дружбе. История о том, как один человек не отступается от другого в трудной ситуации».

Никита Волков, актёр:

«Я очень рад, что наш фильм дойдет до своего зрителя. На мой взгляд, это настоящее авторское кино – режиссерское, актерское. Кино, которое точно никого не оставит равнодушным. Большая удача, что мы работали с моими настоящими друзьями – Сережей Волковым и Вовой Гарцуновым – они потрясающие артисты. И, конечно, спасибо Саше Лихачевой за этот путь!».

В 2023 году работа была показана в рамках программы полнометражного кино дебютного кинофестиваля «Короче» в Калининграде, а осенью приняла участие в крупнейшем фестивале Латинской Америки – Международном кинофестивале в Сан-Паулу.