Итоги второго международного комедийного кинофестиваля Gelos Comedy Film Festival 2021 подведут в конце недели

В кон­це неде­ли жюри под­ве­дет ито­ги вто­ро­го меж­ду­на­род­но­го коме­дий­но­го кино­фе­сти­ва­ля Gelos Comedy Film Festival 2021. А пока интри­га сохра­ня­ет­ся, зри­те­лям с 15 по 18 апре­ля в кино­те­ат­ре Алмаз Сине­ма Азов­ский пока­жут коме­дий­ные филь­мы, уже став­шие полу­фи­на­ли­ста­ми и фина­ли­ста­ми кино­фе­сти­ва­ля в 2021 году.

А тем вре­ме­нем мы пред­став­ля­ем обзор фести­валь­но­го сета из рос­сий­ских корот­ко­мет­ра­жек, показ кото­рых запла­ни­ро­ван на суб­бо­ту 17 апреля.

В про­грам­ме филь­мы «Смерть чинов­ни­ка» режис­се­ра Арте­ма Гиле­мя­но­ва, «Холо­дец» Алек­сея Мару­со­ва, «Дол­гая жизнь сту­ка­ча» Сера­фи­ма Чихлад­зе, «Джек and Чан» Алек­сея Пет­ра­ше­ви­ча, рабо­та Евге­нии Теп­ло­вой «Повесть о насто­я­щих муж­чи­нах», «Счаст­ли­вый билет» Оле­га Попо­ва и «Клуб вяза­ния для муж­чин от 40» режис­се­ра Его­ра Гаврилина.

Тра­ди­ци­он­но филь­мы рос­сий­ских режис­се­ров не обо­шлись без обли­че­ния тра­ди­ци­он­ных поро­ков наше­го обще­ства – пьян­ства, взя­точ­ни­че­ства, жад­но­сти и тяго­те­ния к авось. Смеш­но, даже очень, но места­ми боль­но и тре­вож­но – неуже­ли подоб­ные темы навсе­гда завис­ли в рос­сий­ском кинематографе?

К сча­стью, нет. Напри­мер, в рабо­те Его­ра Гав­ри­ли­на «Клуб вяза­ния для муж­чин от 40» идет щеко­чу­щая нер­вы раз­бор­ка за лидер­ство в вязаль­ном клу­бе для насто­я­щих муж­чин. Герою, конеч­но, не до шуток, ведь пло­хой парень уже овла­дел навы­ком вяза­ния. Но зри­те­лям смеш­но даже от одно­го назва­ния фильма.

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