Итоги второго международного комедийного кинофестиваля Gelos Comedy Film Festival 2021 подведут в конце недели

В конце недели жюри подведет итоги второго международного комедийного кинофестиваля Gelos Comedy Film Festival 2021. А пока интрига сохраняется, зрителям с 15 по 18 апреля в кинотеатре Алмаз Синема Азовский покажут комедийные фильмы, уже ставшие полуфиналистами и финалистами кинофестиваля в 2021 году.
А тем временем мы представляем обзор фестивального сета из российских короткометражек, показ которых запланирован на субботу 17 апреля.
В программе фильмы «Смерть чиновника» режиссера Артема Гилемянова, «Холодец» Алексея Марусова, «Долгая жизнь стукача» Серафима Чихладзе, «Джек and Чан» Алексея Петрашевича, работа Евгении Тепловой «Повесть о настоящих мужчинах», «Счастливый билет» Олега Попова и «Клуб вязания для мужчин от 40» режиссера Егора Гаврилина.
Традиционно фильмы российских режиссеров не обошлись без обличения традиционных пороков нашего общества – пьянства, взяточничества, жадности и тяготения к авось. Смешно, даже очень, но местами больно и тревожно – неужели подобные темы навсегда зависли в российском кинематографе?
К счастью, нет. Например, в работе Егора Гаврилина «Клуб вязания для мужчин от 40» идет щекочущая нервы разборка за лидерство в вязальном клубе для настоящих мужчин. Герою, конечно, не до шуток, ведь плохой парень уже овладел навыком вязания. Но зрителям смешно даже от одного названия фильма.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.