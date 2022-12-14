Итоговая выставка восьмого сезона Открытых студий Винзавода «Легенда»

Выставка «Легенда» завершит восьмой сезон Открытых студий Винзавода. Художники сезона: Полина Абина, Таня Прыставка, Катика, Василиса Лебедева, Катя Попченко, Катя Афонина, Анастасия Ковалева, Аня Комарова, Лина Хасанова, Кирилл Манчунский, Алексей Рябов, Юлия Власова представят итоговые проекты в Студиях и бывшем пространстве проекта СТАРТ.
«Название итоговой выставки «Легенда» — может быть прочитано по-разному. Первый вариант имеет отношение к моему субъективному, сугубо личному восприятию резиденток_в. Отношения, возникшие за время пребывания в Студиях, и приобретенный участниками опыт в моих глазах наделяет их этим символическим статусом. Они все — легенды.
Вторая интерпретация названия связана с определенной повествовательной формой, характеризующейся непротиворечивым присутствием сказочного, чудесного, фантастического наряду с историческими событиями. В таком ракурсе значение слова «легенда» — то, что должно быть прочитано (буквальный перевод с латинского legenda) — приобретает формулировку «то, с чем нужно ознакомиться», и я уверен, что резидент_ки и их проекты такого внимания требуют», – говорит Алексей Масляев, ментор восьмого сезона Открытых студий Винзавода.
Выставка «Легенда» возникает на основе сказочных, около мифических и футурологических мотивов в произведениях резидентов Открытых студий Винзавода, делающих несостоятельными устойчивые представления об окружающем мире и располагающих к их пересмотру.
Открытые студии Винзавода — важный проект поддержки художников, в рамках стратегического направления Новые имена, который объединяет принципы мастерской, резиденции и арт-школы на базе одной из ведущих российских арт-институций, Центра современного искусства Винзавод. За семь сезонов выпускниками Студий стали более 60 художников.
Выставка завершит работу 25 декабря.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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