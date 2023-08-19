«Иван Грозный»: мировая премьера едет в Москву

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит столичной публике мировую премьеру полной сценической версии оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный» 11 и 12 октября 2023 г. на сцене «Геликон-опера» в рамках VIII Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».

«Фестиваль “Видеть музыку” задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом, а сотрудничать, не бороться за призы, а вместе решать общие для всех задачи. К счастью, так и получилось, и афиша VIII Фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности, — с его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями. Театр “Санктъ-Петербургъ Опера” всегда ждут в Москве, особая честь, что в рамках фестиваля будет показана самая настоящая музыкальная сенсация», — сообщил президент Ассоциации музыкальных театров, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац, заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян.

«Театр “Геликон” всегда открывал публике оперные раритеты, поэтому премьера спектакля “Иван Грозный” Жоржа Бизе в постановке нашего дорогого друга Юрия Александрова бесспорно станет особенным музыкальным событием для москвичей и гостей столицы. С театром “Санктъ-Петербургъ Опера” мы сотрудничаем многие годы, и каждый раз для нас огромное счастье принимать этот прославленный коллектив на сцене зала “Стравинский”, тем более с такой эксклюзивной программой, которую без сомнения оценят и полюбят зрители», — поделился художественный руководитель и основатель «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бертман.

При упоминании о французском композиторе Жорже Бизе чаще всего вспоминаются мелодии хабанеры и сегидильи из оперы «Кармен», пожалуй, самой известной оперной драмы великого музыканта. Но есть в творчестве композитора малоизвестное и весьма неожиданное по своему сюжету произведение.

В 1938 году в Национальной библиотеке Франции (Париж) состоялась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Жоржа Бизе, на которой впервые была представлена незавершенная партитура оперы «Иван Грозный». За пять лет до этого события ее обнаружил Гийом де Ван — хранитель библиотеки Парижской консерватории. Ноты были найдены в бумагах Эмиля Штрауса (второго мужа вдовы Жоржа Бизе) после его кончины в 1929 году и переданы Национальной библиотеке Франции.

Опера «Иван Грозный» была написана Жоржем Бизе между 1862 и 1864 годами на либретто Франсуа-Ипполита Леруа и Анри Трианона. Это самая яркая и интересная из известных нам опер зарубежных композиторов на русскую тему. В основе сюжета лежит реальное историческое событие — женитьба царя Ивана Грозного на черкесской княжне, хотя большинство сюжетных линий в произведении являются художественным вымыслом.

Жорж Бизе, в отличие от многих других композиторов, писавших произведения о царе Иване Грозном как о жестоком правителе, показал главного персонажа своей оперы как лирико-драматического героя, искренне любящего свою супругу Марию. Царь Иван IV отнюдь не интриган или мнительный сумасброд, а, наоборот, жертва заговора боярина Юрлова и мести Игоря и Темрюка. Авторы оперы изобразили сложный и неоднозначный облик русского правителя, который мог быть как великодушным и любящим, так и безжалостным, и мнительным. Это говорит о том, что они учитывали разные, порой противоречащие друг другу, исторические сведения, не стремясь создать идеальный образ заботливого и всеми любимого монарха.

В 1943 году в Париже в концертном исполнении были представлены несколько номеров из оперы «Иван Грозный». Первая постановка оперы со множеством купюр была показана в 1951 году в Большом театре Бордо. Труппа дала два представления своей постановки в «Опера-Комик» в Париже в декабре того же года. Затем произведение было поставлено в Кельне в апреле 1952 года и в Берне в декабре 1952 года. В 1975 году для медиагруппы BBC была создана более точная версия с восстановленным ранее непредставленным материалом. Впоследствии дирижер Говард Уильямс подготовил полное исполнительское издание оперы, используя собственную версию незавершенной финальной сцены (переработанную на основании материалов Жоржа Бизе), которая была представлена в концертном исполнении на фестивале в Монпелье. После этого об опере Жоржа Бизе забыли.

Художественный руководитель и основатель театра «Санктъ-Петербургъ Опера», народный артист России Юрий Александров воскресил яркую оперную страницу мирового музыкального театра XIX века. Мировая премьера состоялась 17 и 18 декабря 2022 г. на родной сцене коллектива.

«В центре оперы Жоржа Бизе образ царя Ивана Грозного. Мы привыкли к стереотипу — старик с горбатым носом, желчный, мнительный. В этой версии он совсем другой: царь еще молод, он еще влюблен, влюблен настолько, что может умереть, почувствовав, что теряет свою возлюбленную. Интересно рассказать романтическую историю этого великого человека», — рассказал художественный руководитель и основатель театра «Санктъ-Петербургъ Опера», народный артист России Юрий Александров.

Фото – «Санктъ-Петербургъ Опера»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.