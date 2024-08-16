Иван Никифорчин назначен новым художественным руководителем МГАСО

Иван Никифорчин, МГАСО. Фотограф Ксения Острикова

Новым художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра назначен Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова. Он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны.

МГАСО открывает новый, 82-ой концертный сезон 2024/2025 гг., с воодушевлением и предвкушением новых творческих перспектив. Под управлением Ивана Никифорчина оркестр пойдет к неизведанным вершинам, расширит горизонты репертуара и будет покорять сердца российских и зарубежных слушателей.

Художественный руководитель МГАСО Иван Никифорчин: «Я испытываю невероятное ощущение! Это – огромная ответственность и огромное доверие, которое я вижу со стороны руководства Министерства культуры, руководства коллектива, директора МГАСО Ирины Сергеевны Шигоревой, и всех людей, которые были причастны к моему назначению. МГАСО – это удивительное сочетание опыта и молодости, что бывает очень редко. Здесь – идеальный баланс в коллективе. МГАСО — коллектив очень живой, стремящийся к самосовершенствованию. Уверен, что все сложится самым лучшим образом. Наше сотрудничество с МГАСО не только профессиональное, но и человеческое, и будет очень долголетним».

Директор МГАСО Ирина Шигорева: «Мне остается сказать: «Добро пожаловать! В добрый путь, дальше вместе!». МГАСО – оркестр с огромной историей. Мы начинаем 82-ой сезон. Более полувека коллективом руководили две выдающиеся фигуры – Вероника Дударова и Павел Коган. Мы верим, что нас ждет совместное плодотворное большое будущее».

Фотограф Сергей Прокудин-Лемешев