«Иван Царевич и Серый Волк». В Московском областном государственном театре юного зрителя  премьера!

11 декабря (12:00 и 17:00) и 12 декабря (14:00) в Московском областном государственном театре юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой пройдет первая премьера 92-го сезона — мюзикл «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» на музыку Александра Сергеевича Зацепина в постановке Александра Нестерова.

Мюзикл поставлен по прекрасному материалу талантливой командой, чувствующей друг друга и своего зрителя. Музыку написал выдающийся композитор, наше достояние и легенда, автор многочисленных шлягеров, без которых сложно представить отечественную музыкальную культуру XX века — Александр Сергеевич Зацепин. Песни его авторства не просто ушли «в народ», на них выросли и продолжают расти многие поколения: «Есть только миг», «Если б я был султан», «Остров невезения», «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка», «Этот мир», «Любовь одна виновата» и многие-многие другие. Этот яркий музыкальный материал был мастерски переработан талантливым музыкантом и аранжировщиком, продюсером фестивалей «Блюз без границ», «Усадьба Jazz», создателем программы «Музобразие» в клубе Алексея Козлова, почетным работником образования, руководителем джазового отделения детского музыкального театра «Домисолька», музыкальным продюсером спектакля Николаем Чермошенцевым. Остроумное, мифологически мудрое и реально увлекательное либретто со множеством перипетий и отсылок к современности, на основе одноименного популярного мультфильма, сочинил Сергей Плотов, драматург и поэт, сценарист, работавший с Эльдаром Рязановым, Аллой Суриковой и Николаем Досталем, шеф-редактор и автор нескольких серий сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и юмористической программы «Шесть кадров». Режиссер спектакля — Александр Нестеров, постановки которого в МОГТЮЗе («Ревизор», «Почему бы и нет?!», «Карусель») стали хитами. В спектакле занята большая часть труппы театра, которая талантливо и с азартом может существовать в любом жанре и «раскачивать» (поддержим и здесь стилистику рок-концертов) любые залы, а также студенты 3 курса ГИТИСа (руководитель курса — Нонна Гришаева), для которых участие в большой премьере станет первым выходом на профессиональную сцену, и это настоящий творческий эксперимент.

«Возможность поработать с музыкой Александра Сергеевича Зацепина — это истинное счастье и огромная честь. Если вдуматься, значительная часть всего того, что мы любим в музыке XX века, по крайней мере второй его половины, — это музыка Александра Сергеевича. Он абсолютный символ шлягерности, автор лучшей музыки для кино. Порой даже представить себе невозможно, когда начинаешь пересматривать его музыкальную биографию, что те песни, которые вошли в нас до степени народности, принадлежат его гению. А Сергей Плотов — талантливый человек и мой любимый автор, который прекрасно переработал знаменитый мультфильм. Здесь будут отличная музыка, живая фантазия, добрый юмор, которые так нам необходимы сейчас, в это непростое время», – рассказывает режиссер спектакля Александр Нестеров.

Действительно долгожданная премьера откладывалась дважды: в 2020 году из-за вмешавшейся в творческий процесс пандемии, а в 2021 году — из-за пожара в театре, прервавшего первую же репетицию в конце января и отложившего выпуск на следующие сложные полгода. В пожаре театр потерял существенную часть костюмов и декораций, ремонта требовали световое и музыкальное оборудование, большой и малый зрительные залы. «Иван Царевич и Серый Волк» станет очень важной премьерой для театра-«Феникса», театра для всей семьи с большой историей, солидными традициями и огромным опытом плодотворной работы с самым неусидчивым и любознательным зрителем. Целями МОГТЮЗа всегда были и продолжают являться вовлечение детей и молодежи в сферу искусства, поиск актуальных форм взаимодействия с семейной аудиторией и выразительного художественного языка для реализации проектов для детей и подростков. С детской и молодой аудиторией работать могут только юные по духу и энергии артисты, а потому труппа МОГТЮЗа всегда готова к творческим подвигам — реализовать самые смелые и масштабные замыслы.

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