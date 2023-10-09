В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполняется 50 лет. Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование. На экране эти образы воплотят звёзды телеканала ТНТ, популярные актёры и певцы.

Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.

Идея фильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Режиссёрских кресла на площадке сразу два: проект ставят режиссёры «СамоИронии судьбы!» Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

«В прошлом году о нашей «СамоИронии…» не говорил только ленивый. Сбавлять планку мы не собираемся, только повышать. Команда авторов готовит ещё более смелые эксперименты, многие из которых вас приятно удивят, а какие-то даже шокируют. И даже если вам кажется, что вы хорошо знаете нас и чего от нас ждать, то просто поверьте мне и включите ТНТ 31 декабря. С этого аттракциона вам не захочется сходить», – говорит генеральный продюсер фильма Тина Канделаки.

«Для меня большая честь примерить на себя образ персонажа, которого все знают до мельчайших деталей. Наверное, мне досталась самая сложная задача, так как из всего актерского ансамбля, я меньше всего похож на своего персонажа. Я постарался перенять органику Александра Демьяненко и привнес немного от себя. Это интересное приключение в моей карьере, я наслаждаюсь», – делится исполнитель роли Шурика Демис Карибидис.

«Все мы любим культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию», но я даже не думал, что доведётся прикоснуться к ней. Наше кино – это история по мотивам, но всё равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм. Все – и авторы, и актёры – подходят к работе с большой любовью, чтобы порадовать зрителей в преддверии Нового года. Очень надеюсь, что у нас получится вас повеселить и где-то даже удивить», – комментирует исполнитель роли Милославского Максим Лагашкин.

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