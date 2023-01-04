ИВАНОВО: Благотворительный фонд «Гольфстрим» приглашает желающих стать волонтерами проекта «Искусство быть»

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В феврале-марте 2023 г. в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина (Музейно-выставочном центре) будет проходить инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко». С посетителями выставки будут работать арт-медиаторы, предварительно прошедшие специальную подготовку. Приглашаем жителей Иванова пройти бесплатно Школу арт-медиаторов и принять участие в работе с посетителями выставки «Искусство быть: запредельно близко».

Арт-медиатор - друг посетителя на выставке, его сообщник и проводник. Благодаря взаимодействию с арт-медиаторам посетители получают более глубокие и яркие впечатления от посещения выставки и исследования арт-объектов.

Школа арт-медиаторов - серия лекций, мастер-классов и тренингов для подготовки команды арт-медиаторов, которые будут сопровождать посетителей инклюзивной выставки современного искусства «Искусство быть: запредельно близко».

В программе Школы:

  • воркшопы по арт-медиации,
  • лекции о современном искусстве,
  • психологические тренинги по общению с людьми с инвалидностью,
  • мастер-класс по актерскому мастерству.

Программа Школы позволяет разносторонне подготовить арт-медиатора к общению с совершенно разными посетителями. Слушатели узнают о представленных на выставке арт-объектах и их авторах, приобретут практические навыки по общению с людьми с разными формами инвалидности и особенностями коммуникации, научатся адаптировать информацию под потребности аудитории, а также находить разные формы взаимодействия с посетителями выставки.

К участию в Школе приглашаются студенты гуманитарных и педагогических специальностей; люди, имеющие опыт волонтерства в социальных проектах; люди, интересующиеся современным искусством, музеями и помогающими практиками.

Возрастные ограничения: 16+.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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