«Ивановские сонаты»: музыка, хранящая историю

«Ивановские сонаты» композитора Ивана Соколова — масштабное фортепианное сочинение, посвященное усадьбе Ивановка — месту, где находил вдохновение Сергей Васильевич Рахманинов, — и Александру Ивановичу Ермакову (1951–2022), человеку, без которого возрождение утраченной в 1920-е годы усадьбы было бы невозможно. Школьный учитель Александр Ермаков приехал в Ивановку в 1971 году; от некогда цветущего имения там не было и следа. Усадьбе Ермаков посвятил полвека, воскресив место, столь важное для русской культуры. Мировая премьера сочинения прошла в Московской консерватории 21 января 2026 года — в год 75‑летия со дня рождения подвижника и 55-летия его приезда в Ивановку.

«Ивановские сонаты» представляют собой сюиту для фортепиано соло из десяти частей, каждая из которых опирается на элементы сонатной формы. Музыкальная драматургия сочинения выстраивает сюжетный контур судьбы Ивановки: от времени безмятежности и творческого вдохновения — через период утраты и забвения — к этапам возрождения и сохранения исторической памяти. «Ивановские сонаты» Ивана Соколова — это не только музыкальное произведение, фиксирующее пласт национальной памяти и привлекающее внимание к судьбе усадьбы и её роли в русской культуре, но и памятник преданности делу. История Ивановки, рассказанная через музыку, становится посланием: ничто не исчезает окончательно, если есть те, кто не готов с этим смириться.

Композитор, пианист, просветитель, доцент Московской консерватории Иван Соколов рассказывает «АртМосковии»:

«Тот, кто играет сочинения Рахманинова, кто размышляет над таинственной сущностью понятия «музыкальный гений», будь то композитор, дирижёр, пианист, певец — вот этот человек должен обязательно попасть в Ивановку и почувствовать ее. После этого этот человек будет по-другому играть Рахманинова, по-другому понимать его музыку, да и, в общем-то, другую музыку русских композиторов.

Когда Елена Тарасова, замечательная пианистка, пропагандист русской музыки и наследия Рахманинова, в частности, когда она попросила меня написать сочинение, связанное с Ивановкой, с Рахманиновым — я сразу вспомнил моё пребывание в Ивановке.

Я был всего один день – день, наполненный до отказа. Мы играли тогда Элегическое трио № 2 Рахманинова в первой редакции с фисгармонией. Уже не было основателя, восстановителя Ивановки Александра Ивановича Ермакова, он умер в 2022 году, а я был в 2023. Все, кто был в Ивановке при нем, все говорят, что это был совершенно потрясающий, уникальный человек, который воссоздал буквально из ничего эту усадьбу, сделав её потрясающим культурным центром России. Но я ощутил, находясь в Ивановке, что Александр Иванович жив, его дух витал. Я уж не говорю о том, что там ощущается дух Сергея Васильевича Рахманинова, там можно почувствовать эту таинственную, глубинную, мистическую связь.

С конца апреля до конца августа 2025 года я писал десять фортепианных пьес в сонатной форме. Они не претендуют на настоящие, так сказать, сонаты — это пьесы, которые можно было бы назвать и картинами, и поэмами, но я их назвал сонатами. «Ивановские сонаты». Моё имя — Иван, Иван Соколов. Ивановка называется так тоже. По этому имени здесь все, так сказать, закручено. Десять пьес, которые идут подряд 65 минут, были впервые исполнены Еленой Тарасовой, вдохновительницей этого сочинения, в Рахманиновском (естественно!) зале Московской консерватории 21 января, при большом стечении публики – и был очень большой успех, тёплый приём и музыки, и исполнительницы, выучившей достаточно быстро огромное современное сочинение длиной в весь концерт.

Конечно, Ивановка — это совершенно уникальное образование, для которого нужен был такой подвижнический гений Александр Иванович Ермаков. Не везде возможно сделать такое, что возникло сейчас в Ивановке. Слава Богу, что это есть, что Ивановка возродилась».

Премьера «Ивановских сонат» стала многоуровневым событием — художественным, историческим, мемориальным, просветительским. И это не просто дань прошлому — это диалог с современниками на языке музыки, напоминающий, что память — это действие, и память живёт, пока её бережно передают из поколения в поколение.

Фото: Денис Рылов, Московская консерватория