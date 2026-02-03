«Ивановские сонаты»: послесловие к мировой премьере

Мировая премьера фортепианного произведения Ивана Соколова «Ивановские сонаты» прозвучала 21 января 2026 года в Московской консерватории. Это масштабное сочинение посвящено усадьбе Ивановка — творческой обители Сергея Васильевича Рахманинова — и Александру Ивановичу Ермакову, школьному учителю, посвятившему пятьдесят лет своей жизни возрождению полностью утраченной усадьбы.

В предшествующем материале, посвященном мировой премьере, мы беседовали с создателем произведения – композитором, пианистом, просветителем, доцентом Московской консерватории Иваном Глебовичем Соколовым. Мы говорили о впечатлениях об Ивановке и глубинных смыслах этого места, о «подвижническом гении» Александре Ермакове, а также об истории создания сонат и их премьерном исполнении в Рахманиновском зале. Какой увиделась мировая премьера тому, кто провёл её через звучание инструмента? Об этом мы спросили первого исполнителя — пианистку Елену Тарасову.

«Какой увиделась премьера… Вопрос кажется простым, но рассказать об этом часе сценического пребывания, в котором пока что помнишь каждую секунду, сложно… Начало, соната-пролог, в акустике Рахманиновского зала проявляются первые такты музыки ошеломляющей простоты, глубины, красоты подлинно русской… Через двадцать-тридцать секунд звучания первой пьесы собрание очень разных людей становится единым полем сверхчуткого внимания и невероятной тишины – и это состояние сохраняется в зале в течение всего сочинения – шестьдесят пять минут.

Температура зала меняется вместе с музыкой – зритель живет во времени звучащей партитуры. По завершении сочинения на сцену поднимается автор. Аплодирующий зал кажется океаном, стихией, которую чудом сдерживают стены. По окончании концерта к сцене встраивается поток людей – не только выразить эмоциональное потрясение от услышанного, но и обозначить свое стремление исполнить это сочинение. В эти дни ноты сонат получены множеством музыкантов разных поколений – и я радуюсь тому, что уже через две недели после сыгранной премьеры я становлюсь одной из многих, кто изучает, интерпретирует это сочинение. Рада и тому, что история обретает международный масштаб — ноты направлены зарубежным исполнителям и профессорам.

Мировую премьеру предваряла текстовая преамбула композитора о Рахманинове, Ивановке, России, об Александре Ермакове. Сейчас очевидно, что появятся также версии с рассказом артистов-исполнителей – и каждый раз этот рассказ будет выстроен по-разному, ведь погружаясь в историю в процессе постижения и интерпретации сочинения, путь к которой всегда предполагает глубину познания, открывая для себя не только мир усадьбы Рахманинова, но и летопись ее возрождения, каждый артист, соблюдая историческую точность, расставит свои эмоциональные акценты. Вместе музыка и слово будут приближать зрителя к теме «Ивановка» в ее объеме, будут способствовать осмыслению истории и сохранению памяти.

Отклики на премьеру сочинения продолжают поступать. Кто-то, анализируя, говорит о новом типе программности, кто-то эмоционально восклицает: «Так сейчас не пишут!», кто-то вдумчиво произносит: «Мир, в котором теперь существуют «Ивановские сонаты» — богаче мира, в котором их еще не было». Музыка оставила глубокий эмоциональный след, люди осмысливают воспринятое в зале — и возникает горячее стремление приехать впервые или же вернуться в Ивановку, чтобы увидеть, почувствовать ее по-новому.

Сочинение создавалось в огромной любви к теме – и именно это роднит созданный опус со всем сотворенным Александром Ермаковым, в повествовании которого об Ивановке, Рахманинове, России всегда звучала мощная искренняя любовь. А через отношение к Ивановке Ермаков учил отношению к культуре, наследию, истории…

Созданное сочинение свободно от влияния или же поддержки какой-либо организации. Произведение было создано на благо мира – и миру подарено».